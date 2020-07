MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe BMTC inc. (la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 8 juin 2020 ont été élus administrateurs de la Société.

Les huit (8) administrateurs proposés pour élection à l'assemblée annuelle ont été élus par vote à main levée. Tous les candidats ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration. Les procurations reçues par la direction pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit:



Votes pour Abstentions

# % # % André Bérard 27 638 904 99.51% 136 857 0.49% Lucien Bouchard 27 257 378 98.13% 518 383 1.87% Gabriel Castiglio 27 648 470 99.54% 127 291 0.46% Anne-Marie Leclair 27 648 470 99.54% 127 291 0.46% Yves Des Groseillers 27 273 344 98.19% 502 417 1.81% Charles Des Groseillers 27 256 444 98.13% 519 317 1.87% Marie-Berthe Des Groseillers 27 256 144 98.13% 519 617 1.87% Tony Fionda 27 648 470 99.54% 127 291 0.46%

Groupe BMTC inc., dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, exerce par l'entremise de sa filiale Ameublements Tanguay inc., et de ses deux divisions Brault & Martineau et EconoMax une importante entreprise de vente au détail de meubles et d'appareils électroniques et électroménagers dans la province du Québec.

Renseignements: Mme Marie-Berthe Des Groseillers, Présidente et chef de la direction, Groupe BMTC inc., (514) 648-5757

