À l'approche de la saison des travaux, deux fleurons québécois allient leurs forces

BOUCHERVILLE, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - À Montréal, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud, les clients de BMR qui consultent l'Escouade Réno BMR pour entreprendre des projets de rénovation pourront désormais accéder, gratuitement, à un bassin encore plus grand de professionnels pour trouver le meilleur entrepreneur grâce au nouveau partenariat entre Groupe BMR et RénoAssistance - filiale de Desjardins. Pour bien cibler leurs besoins et mener à terme leur projet, les clients de BMR pourront compter sur l'expertise de l'équipe de 35 professionnels de RénoAssistance pour choisir parmi plus de 1 200 professionnels dont la qualité de service et les prix ont été rigoureusement évalués. En plus de garantir à sa clientèle une qualité de service et une tranquillité d'esprit encore plus grandes, cette initiative permettra à Groupe BMR d'accroître son empreinte sur l'économie locale en mettant en relation ses clients avec des entreprises et des professionnels d'ici.

En bref

Un service gratuit et accessible :

et accessible : Par téléphone : 1 833 999-7366



Via le site Internet de BMR : www.bmr.co/fr/trouver-entrepreneur-reno

Pour les clients de Montréal, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud (trouvez la liste complète des magasins participants ici )

) Pour toutes sortes de projets de rénovation, de la toiture à la cuisine

Mise en compétition de 3 entrepreneurs sélectionnés, parmi plus de 1 200 professionnels vérifiés selon des critères stricts et une méthode qui a fait ses preuves

Un service fiable et éprouvé qui bonifie l'offre de BMR



Il n'est pas toujours facile de trouver un entrepreneur de confiance pour réaliser des travaux de rénovation. Si Groupe BMR proposait déjà un service de conseil avec son Escouade Réno BMR, cette association permet d'élargir significativement le bassin d'entrepreneurs offerts à ses clients, en plus de leur faire bénéficier de la longue expérience de RénoAssistance qui a accompagné à ce jour pas moins de 85 000 personnes dans leurs projets de rénovation. Les demandes de soumission des clients des régions ciblées par le service seront traitées directement par RénoAssistance qui leur présentera les propositions des trois meilleurs entrepreneurs pour leur projet, évalués selon des critères tels que : les références des clients antérieurs, leur existence juridique, les résultats de visites de chantier, leurs assurances, leur licence RBQ et leurs antécédents judiciaires.

BMR renforce sa position de chef de file québécois

Grâce à ce partenariat avec RénoAssistance, Groupe BMR renforce sa position à titre de premier joueur québécois dans le domaine de la quincaillerie en offrant un service à 360 degrés encore plus efficace qui allie l'achat de matériaux, les conseils techniques dispensés en magasin et l'expertise de RénoAssistance pour trouver le meilleur entrepreneur. De plus, cette collaboration permet aux entrepreneurs de chez nous de faire rayonner leurs services auprès d'un nombre encore plus important de consommateurs.

Citations

« Groupe BMR est une entreprise québécoise, proche de ses clients et qui a à cœur de leur offrir le meilleur service. Nous associer avec RénoAssistance, un fleuron québécois qui détient une expertise inégalée dans le domaine, nous semblait donc naturel. Nous sommes très heureux de cette collaboration, qui nous permet de pousser encore plus loin notre engagement à être un partenaire de choix en matière de rénovation, tant pour les consommateurs que les entrepreneurs du Québec. »

- Martin Lecomte, vice-président, Détail et performance réseau, Groupe BMR

« Ce partenariat est une reconnaissance de plus pour RénoAssistance. Voir notre expertise mise de l'avant par l'un des chefs de file des quincailleries au pays nous rend très fiers. Quelle belle opportunité pour nous d'accompagner encore plus de Québécois et de contribuer à faire en sorte que leur projet de rénovation soit une histoire à succès. »

- Eric Périgny, président, RénoAssistance - filiale de Desjardins

À propos de BMR

Groupe BMR est une filiale de Sollio Groupe Coopératif regroupant près de 300 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent au sein du réseau. Groupe BMR est le premier joueur québécois en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.

À propos de RénoAssistance - filiale de Desjardins

Réno-Assistance est une entreprise de services dont la plateforme permet de jumeler des propriétaires résidentiels et commerciaux avec des entrepreneurs qualifiés, dans le but d'optimiser la réalisation de projets de rénovation. En 2017, elle est devenue la première entreprise de service autorisée à s'afficher avec la mention « Protégez-Vous Recommande ». Réno-Assistance offre une solution complète pour aider les propriétaires en leur fournissant un accompagnement sans frais tout au long de leurs projets par l'entremise de conseillers en rénovation expérimentés. Ces derniers sélectionnent jusqu'à 3 entrepreneurs préalablement Vérifiés à 360° qu'ils mettent compétition, en plus de fournir des conseils et des informations pour le projet. Fondée en 2010, Réno-Assistance a accueilli Desjardins comme actionnaire majoritaire au début 2020. Au cours de la dernière année, l'entreprise a reçu plus de 31 500 demandes de clients provenant des régions métropolitaines de Montréal, Québec et Toronto. Pour plus d'information, consulter renoassistance.ca.

SOURCE Groupe BMR

Renseignements: Simon Boiteau, TACT, [email protected], 514 506-5840 ; Julie Crevier, Groupe BMR, Directrice des communications, [email protected], 514 707-9220

Liens connexes

http://www.bmr-legroupe.com