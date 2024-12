Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TERREBONNE, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce qu'elle a obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») afin de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités conformément à l'approbation de la TSX.

Ainsi, commençant le 16 décembre 2024 et se terminant le 15 décembre 2025, ADF sera autorisée à racheter de temps à autre un nombre maximum de 1 770 707 actions avec droit de vote subalterne, ce qui représente environ 10% des titres détenus dans le public en date du 2 décembre 2024. Les actions avec droit de vote subalterne seront rachetées pour fins d'annulation. La direction d'ADF considère que les rachats d'actions avec droit de vote subalterne qu'elle peut effectuer de temps à autre dans le cadre de cette offre représentent un emploi judicieux des fonds de la Société pour la Société et ses actionnaires.

La moyenne quotidienne des opérations (la « MQO ») sur les actions avec droit de vote subalterne au cours des six derniers mois civils complets a été de 139 965. Par conséquent, aux termes des règles de la TSX, la Société a le droit de racheter lors de tout jour de bourse jusqu'à concurrence de 34 991 actions avec droit de vote subalterne. Une fois par semaine, en sus de cette limite quotidienne, la Société peut aussi racheter un bloc d'actions avec droit de vote subalterne qui n'est pas la propriété directe ou indirecte d'un initié (i) dont le prix d'achat est de 200 000 $ ou plus, (ii) dont le nombre est d'au moins 5 000 actions dont le prix d'achat s'élève à au moins 50 000 $, ou (iii) qui correspond à au moins 20 lots réguliers d'actions et représente au moins 150 % de la MQO, conformément aux règles de la TSX.

Tous les rachats d'actions avec droit de vote subalterne seront réalisés sur le marché libre par l'intermédiaire des installations de la TSX ou par un autre moyen autorisé par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente, incluant des achats hors bourse en vertu de dispenses prévues dans la législation sur les valeurs mobilières applicable ou émises par les autorités de règlementation des valeurs mobilières. Ces rachats et leurs paiements seront effectués par la Société en conformité avec les exigences de la TSX. Le prix que versera la Société pour les actions avec droit de vote subalterne qu'elle acquerra sera le prix du marché de ces titres au moment de l'acquisition, à l'exception des achats effectués hors bourse en vertu de dispenses prévues dans la législation sur les valeurs mobilières applicable ou émises par les autorités de règlementation des valeurs mobilières qui pourront être à escompte par rapport au cours des titres prévalant à ce moment.

Le 13 juin 2024, ADF a procédé au rachat hors bourse, à des fins d'annulation, de 2 766 287 actions avec droit de vote subalterne au prix de 17,31 $ par action. Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers afin de dispenser la Société des exigences applicables aux offres publiques de rachat en vertu de la législation applicable. Cette décision prévoit que ce rachat ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite globale annuelle maximale imposée à toute offre publique de rachat dans le cours normal des activités sur les actions avec droit de vote subalterne au cours de l'année suivant ce rachat.

ADF a retenu les services de Financière Banque Nationale inc. comme courtier dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. En outre, ADF conclura un régime de rachat automatique avec son courtier désigné qui permettra à ADF de racheter des actions avec droit de vote subalterne, sous réserve de certains paramètres de négociation, à des moments où elle ne serait normalement pas active sur les marchés en raison de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposée. En dehors de ces périodes, ADF rachètera les actions avec droit de vote subalterne à la discrétion de la direction de la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

