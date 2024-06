FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE

Hausse de 33,8 % des produits, à 107,4 millions de dollars, par rapport à la même période l'an dernier.

Marge brute en pourcentage des produits (1) à 29,2% comparativement à 16,8% un an plus tôt.

à 29,2% comparativement à 16,8% un an plus tôt. Résultat net de 15,3 millions de dollars, en hausse de 9,9 millions de dollars ou 184,2 %.

Carnet de commandes (1) à 427,5 millions de dollars au 30 avril 2024, excluant les nouvelles commandes annoncées le 28 mai dernier.

commandes à 427,5 millions de dollars au 30 avril 2024, excluant les nouvelles commandes annoncées le 28 mai dernier. Annonce de la stratégie d'utilisation de la trésorerie, incluant l'intention de racheter jusqu'à 3 000 000 actions et l'augmentation du dividende semestriel de $0,01 par action à $0,02 par action.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a enregistré des produits de 107,4 millions de dollars au cours du premier trimestre clos le 30 avril 2024, par rapport à 80,3 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits (1) est passée de 16,8 % au cours de la période de trois mois close le 30 avril 2023, à 29,2 % pour la même période close le 30 avril 2024. L'amélioration des marges est en ligne avec la progression observée au cours des derniers trimestres et provient principalement d'une meilleure absorption des frais fixes, en ligne avec l'augmentation du volume de fabrication, l'impact favorable continue des investissements en automatisation à l'usine d'ADF à Terrebonne, au Québec, et un mix favorable de projets.

Le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) à 23,1 millions de dollars, est 13,1 millions de dollars ou 130,3 % plus élevé qu'au 30 avril 2023.

Pour le premier trimestre clos le 30 avril 2024, ADF a enregistré un résultat net de 15,3 millions de dollars (0,47 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 5,4 millions de dollars (0,16 $ par action de base et dilué) pour la même période, un an plus tôt.

Au 30 avril 2024, le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 427,5 millions de dollars, excluant les nouvelles commandes annoncées le 28 mai 2024, totalisant 90 millions de dollars.

Au 30 avril 2024, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 127,5 millions de dollars alors que les activités d'exploitation de la Société ont requis des liquidités de 22,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 avril 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. 2. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Faits saillants financiers







Périodes de trois (3) mois closes le 30 avril 2024 2023 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 107 400 80 271 BAIIA ajusté (2) 23 099 10 031 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat 21 258 7 925 Résultat net de la période 15 265 5 371 -- Par action, de base et dilué 0,47 0,16





(En milliers) Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 32 640 32 640







Stratégie d'utilisation de la trésorerie de la Société

Au 30 avril 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 48,4 millions de dollars, en baisse de 24,0 millions de dollars par rapport au 31 janvier 2024. La Société n'utilisait pas sa facilité de crédit courante au 30 avril 2024 et au 31 janvier 2024. Il est à noter qu'en date du présent communiqué, et à la lumière des encaissements perçus depuis le 30 avril 2024, le solde des trésoreries et équivalents de trésorerie était revenu au niveau des soldes au 31 janvier 2024, qui étaient alors de 72,4 millions de dollars.

La Société est d'avis que la trésorerie disponible excédera de façon importante les sommes requises pour soutenir la croissance et l'exécution de son carnet de commandes en main au 30 avril 2024 et pour respecter ses engagements financiers prévus pour l'exercice 2025.

Étant donné la situation financière favorable de la Société, la taille de son carnet de commandes et son profil de génération de flux de trésorerie, le conseil d'administration évalue les options qui s'offrent à la Société quant à l'utilisation de la trésorerie excédentaire dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires, incluant les dividendes et les rachats d'actions, ainsi que les occasions de financer certains projets qui pourraient lui procurer d'autres avantages concurrentiels à long terme et lui permettre de bénéficier d'escomptes pour paiements rapides négociés auprès de ses fournisseurs.

Dans cette optique, la Société a l'intention de conclure, dans une période de 30 jours suivant le 12 juin 2024, des ententes privées avec Jean, Pierre et Marise Paschini, membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction de la Société, par l'entremise de Les Placements Jean et Diane Paschini Inc., Gestion P.R. Paschini Inc., Les Placements M.A.P.S. Inc. et Groupe JPMP Inc., en vue d'acheter, à des fins d'annulation, jusqu'à un maximum de 3 000 000 d'actions avec droit de vote subalterne de la Société (incluant jusqu'à 2 500 000 actions avec droit de vote multiple converties en actions avec droit de vote subalterne), à un prix à être convenu entre les parties comportant un escompte d'au moins 3 % par rapport au cours des actions avec droit de vote subalterne à la TSX et au prix de la dernière transaction indépendante sur un lot régulier d'actions avec droit de vote subalterne à la TSX immédiatement avant le rachat proposé. Le conseil d'administration de la Société a créé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants afin de revoir les modalités du rachat proposé et de formuler une recommandation au conseil d'administration à l'égard de celui-ci, et une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers afin de dispenser la Société des exigences applicables aux offres publiques de rachat en vertu de la législation applicable. Si de telles ententes sont conclues, un communiqué de presse sera émis par la Société et l'information visant le rachat d'actions, incluant le nombre d'actions visées et le prix d'achat total, sera disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca à la suite de la conclusion du rachat proposé, le cas échéant. Jean, Pierre et Marise Paschini ont informé la Société que les actions visées seraient vendues à la Société à des fins de diversification d'actifs et de planification successorale, qu'ils n'envisagent pas d'autres ventes d'actions et qu'ils demeurent entièrement dédiés à faire croître la Société.

De plus, le conseil d'administration de la Société a approuvé la modification de sa politique de dividende afin d'augmenter son dividende semestriel de 0,01 $ par action à 0,02 $ par action. La modification s'appliquera au prochain paiement de dividende prévu pour octobre 2024. Nous notons toutefois que la déclaration et le paiement de dividendes demeurent à la discrétion du conseil d'administration de la Société.

Nouvelles commandes

Le 28 mai 2024, la Société a annoncé la signature d'une série de nouvelles commandes au Québec, dans l'Ouest canadien et le Midwest américain qui au total se chiffrent à 90,0 millions de dollars. Une portion de ces contrats venait d'ajouts à la deuxième phase d'un contrat précédemment annoncé en décembre 2023 ; contrat qui porte sur la conception et l'ingénierie des connexions, la fabrication incluant le revêtement industriel, la fourniture de l'acier, de même que les travaux de montage de la structure d'acier et des composantes assemblées lourdes en acier d'un bâtiment de type industriel à très grande surface. Les travaux de fabrication ont débuté en février 2024. Ce projet s'échelonnera sur une période d'environ 12 mois. Cette série de contrats incluaient aussi un projet dans le secteur industriel au Québec, de même qu'un contrat obtenu dans l'Ouest canadien dans le secteur des infrastructures publiques.

Perspectives

« Nous débutons l'exercice 2025 en force. Avec des produits, pour notre trimestre clos le 30 avril 2024, dépassant les 100 millions de dollars, nous poursuivons sur la lancée des derniers trimestres. Cette hausse des produits nous permet aussi d'améliorer nos marges et ainsi rapporter un résultat net en hausse significative » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs aura lieu aujourd'hui, 11 juin 2024 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2024.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/3xHjN0U pour recevoir un rappel automatisé instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter du 11 juin 2024 à 13 h, jusqu'à minuit le 18 juin 2024, en composant le 1-888-259-6562, suivi du code d'accès 249160 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : 11 juin 2024 Heure : 11 h Endroit : Hôtel Sheraton Laval

2440, Autoroute des Laurentides, Laval, Québec, Canada

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel et incluent, notamment, l'intention de la Société de procéder au rachat d'un maximum de 3 000 000 d'actions avec droit de vote subalterne de la Société. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Notamment, rien ne garantit qu'une entente sera conclue entre les parties à l'égard du rachat proposé. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux PCGR aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôt sur le résultat ;

gains sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :







Périodes de trois (3) mois closes le 30 avril 2024 2023 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net 15 265 5 371 Charge d'impôt sur le résultat 5 993 2 554 Charges financières nettes 398 839 Amortissement 1 489 1 444 Gain sur change (46) (177) BAIIA ajusté 23 099 10 031







Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Il représente donc l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

