(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Produits, marge brute et résultat net des périodes de 3 mois et de 9 mois terminées le 31 octobre 2020, tous en hausse par rapport aux mêmes périodes en 2019.

Carnet de commandes à 282,5 millions de dollars au 31 octobre 2020, excluant les nouveaux contrats totalisant 101,0 millions de dollars signés depuis le 31 octobre 2020.

Impact limité de la COVID-19 sur les opérations d'ADF durant les premiers neuf mois terminés le 31 octobre 2020.

TERREBONNE, QC, le 9 déc. 2020 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 47,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre terminé le 31 octobre 2020, par rapport à 42,1 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Après les premiers neuf mois de l'exercice, les produits totalisent 135,5 millions de dollars, soit 2,1 millions de dollars de plus que pour la même période un an plus tôt. Il est à noter que les résultats des périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 octobre 2019 avaient été ajustés à la baisse, sans impact sur les impôts, de 7,7 millions de dollars suite à un règlement hors cours d'un litige commercial en Floride, aux États-Unis. Cet ajustement s'est retrouvé aussi bien au niveau de la marge brute que du résultat net.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 2,4 % au cours de la période de trois mois terminée le 31 octobre 2019 à 15,9 % pour la même période close le 31 octobre 2020. La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 9,4 % au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2019, à 14,6 % au cours la même période terminée le 31 octobre 2020. Outre l'impact du règlement hors cours susmentionné, ces hausses s'expliquent principalement par le mixte de projets en usine durant les périodes analysées, et par une meilleure absorption des coûts fixes résultant des gains d'efficacité interne réalisés à nos usines.

Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2020, ADF a enregistré un résultat net de 2,6 millions de dollars (0,08 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 4,1 millions de dollars (-0,12 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après neuf mois, le résultat net, au 31 octobre 2020, totalisait 4,8 millions de dollars (0,15 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 2,0 millions de dollars (-0,06 $ par action, de base et dilué) pour la même période un an plus tôt.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 282,5 millions de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 328,7 millions de dollars au 31 janvier 2020, et ce, excluant les nouveaux contrats totalisant 101,0 millions de dollars annoncés le 25 novembre 2020. Les projets présentement en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se terminant le 31 janvier 2023.

Au 31 octobre 2020, la Société disposait d'un fonds de roulement de 37,5 millions de dollars. Les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de 27,8 millions de dollars au cours des premiers neuf mois terminés le 31 octobre 2020. En conséquence, en date du 31 octobre 2020, la position nette des liquidités de la Société s'est améliorée de 27,9 millions de dollars par rapport au 31 janvier 2020. La Société demeure en bonne position pour poursuivre ses opérations courantes et mener à bien ses projets de développement.

Faits saillants financiers



3 mois 9 mois









Périodes terminées les 31 octobre 2020 2019 2020 2019 (en milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $ Produits 47 158 42 103 135 451 133 368 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») 5 020 (2 424) 12 564 3 607 Résultat net 2 579 (4 059) 4 759 (2 022) -- Par action (de base et dilué) 0,08 (0,12) 0,15 (0,06) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 6 193 4 571 27 815 5 325









(en milliers) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 32 635 32 635 32 635 32 635











Nouveaux contrats

Comme mentionné précédemment, le 25 novembre 2020, la Société annonçait la signature de deux nouveaux contrats dans le secteur des bâtiments commerciaux aux États-Unis totalisant 101,0 millions de dollars.

L'étendue du plus important de ces contrats, en termes de valeur et de tonnage, porte sur la conception et l'ingénierie des connexions, les travaux de fabrication, lesquels incluent l'application de revêtements industriels et l'achat de la matière première (acier), et le montage de la structure d'acier d'un nouvel immeuble à vocation commerciale dans le Nord-Ouest des États-Unis. Ce projet est caractérisé non seulement par son tonnage élevé, mais aussi par un échéancier de réalisation très accéléré. Les travaux de fabrication sont prévus débuter au cours des premiers mois de l'année 2021 à l'usine d'ADF située à Terrebonne, au Québec, et s'échelonneront jusqu'au troisième trimestre de l'année 2021.

L'autre contrat est situé dans le Nord-Est des États-Unis et englobe entre autres la fourniture du matériel (l'acier) et des dessins d'atelier et les travaux de fabrication de la structure d'acier utilisée dans la construction d'un nouveau bâtiment gouvernemental. Ce nouveau contrat d'ADF prendra son envol dès janvier 2021 avec les travaux de conception et d'ingénierie des connexions et des dessins d'atelier. Les travaux de fabrication sont prévus débuter plus tard en 2021 et s'échelonneront jusqu'à la mi-2022.

Perspectives

« Malgré les incertitudes liées à la pandémie, les résultats de la Société sont adéquats. Nos résultats sont en hausse et nous avons annoncé des nouveaux contrats totalisant 101,0 millions de dollars depuis la fin du trimestre terminé le 31 octobre dernier. Nous avons poursuivi l'amélioration de notre situation d'encaisse et sommes en bonne position pour entreprendre le dernier droit de notre exercice se terminant le 31 janvier 2021» a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

COVID-19

Depuis le début de la pandémie du coronavirus et à la date de ce communiqué de presse, l'ensemble des établissements de la Société, incluant tous ses chantiers, demeuraient ouverts et en opération. Cependant, et afin que notre usine de fabrication à Terrebonne, au Québec, demeure en opération, et outre les mesures sanitaires et de distanciation physique requises, nous avons dû initialement limiter le nombre d'employés par quart de travail. Cette limitation nous a permis de maintenir un niveau suffisant de fabrication afin de desservir nos différents clients, mais a entrainé certaines limitations opérationnelles. En date des présentes, le nombre d'employés par quart de travail est pratiquement revenu au niveau pré-pandémie. La Société a de plus instauré le programme de télétravail et mis en œuvre des stratégies pour prendre en charge les techniques de distanciation physique appropriées pour le personnel qui ne peut pas travailler à distance. Il est à noter que les différentes mesures prises en réponse à la pandémie ont aussi engendré certains coûts additionnels. Cette situation évolue rapidement et la Société continuera de surveiller et d'atténuer les développements affectant son personnel, ses fournisseurs, ses clients et le grand public dans la mesure où elle le peut.

Bien que pour le moment, l'impact de la COVID-19 sur les opérations d'ADF soit limité, la mesure dans laquelle le virus peut avoir un impact sur ses résultats dépendra des développements futurs, qui sont très incertains et ne peuvent être prédits à l'heure actuelle, y compris de nouvelles informations qui pourraient émerger concernant la gravité de la COVID-19 et des mesures prises pour contenir cette dernière ou traiter son impact, entre autres.

Conférence téléphonique avec les investisseurs



Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra ce matin, le 9 décembre 2020, à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats des périodes terminées le 31 octobre 2020. Pour participer, composez le 1 (888) 390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel.



Une retransmission de l'appel conférence sera disponible à compter 13 h aujourd'hui, jusqu'au 16 décembre 2020 à 23 h 59, en composant le numéro 1 (888) 390-0541 suivi du code d'accès 296258 #.



L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

À propos de Groupe ADF inc.

Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Mesures non conformes aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Renseignements: M. Jean Paschini, Co-président du conseil d'administration et Chef de la direction, M. Jean-François Boursier, CPA, CA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911 (#2283), Site Internet www.adfgroup.com

