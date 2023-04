FAITS SAILLANTS

Produits de 250,9 millions de dollars.

Résultat net de 14,9 millions de dollars, représentant 56 % de plus que pour l'exercice clos le 31 janvier 2022.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 376,5 millions de dollars au 31 janvier 2023.

TERREBONNE, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX : DRX) a clos l'exercice 2023 avec des produits de 250,9 millions de dollars comparativement à des produits de 280,7 millions de dollars lors de l'exercice précédent. Cette baisse des produits s'explique principalement par l'inclusion de projets à haut volume et à cadence accélérée qui ont augmenté les produits de l'exercice précédent clos le 31 janvier 2022, mais avec des marges beaucoup plus basses que normalement générées par notre Société.

La marge brute, en pourcentage des produits (2), est passée de 8,8 % au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2022 à 14,2 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2023. Cette hausse en pourcentage des produits s'explique par les projets mentionnés ci-haut, de même que par l'amélioration de l'efficacité interne générée par les investissements visant l'automatisation des procédés de fabrication à notre usine à Terrebonne au Québec.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (3) de l'exercice clos le 31 janvier 2023, à 26,1 millions de dollars, est 8,4 millions de dollars ou 47 % plus élevé qu'à pareille date, un an plus tôt.

Pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, ADF affiche un résultat net de 14,9 millions de dollars (0,46 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 9,6 millions de dollars (0,29 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt.

Au 31 janvier 2023, la Société disposait d'un fonds de roulement de 65,6 millions de dollars, soit 69 % de plus qu'à pareille date un an plus tôt. La Société demeure en solide position pour poursuivre ses activités opérationnelles courantes et mener à bien ses projets de développement.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 376,5 millions de dollars au 31 janvier 2023, comparativement à 373,1 millions de dollars au 31 janvier 2022. La majorité des projets en main seront réalisés progressivement d'ici le milieu de l'exercice qui se clôturera le 31 janvier 2025.

Faits saillants financiers







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 250 890 280 740 BAIIA ajusté (3) 26 119 17 759 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat 16 854 11 059 Résultat net de l'exercice 14 935 9 563 -- Par action, de base et dilué 0,46 0,29 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 612) 2 669





(En milliers) Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 32 640 32 635







Nouvelle entente de financement

Le 10 février 2023, la Société a conclu une entente avec son institution financière canadienne sur les modalités modifiant sa facilité de crédit d'opération canadienne. Une fois complété, d'ici les prochaines semaines, la facilité de crédit passera de 30,0 millions de dollars à 40,0 millions de dollars ; ce montant demeurant sujet à un calcul de margination mais seulement lorsque la Société devra tirer un montant supérieur à 20,0 millions de dollars. Les autres modalités demeureront semblables aux modalités actuelles.

_______________________________

1 Le carnet de commandes est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

2 La marge brute en pourcentage des produits est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

3 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Perspectives

« ADF a terminé son exercice clos le 31 janvier 2023 avec des résultats encourageants, un carnet de commandes en hausse, de meilleures marges et un résultat net supérieur de 56 % par rapport à il y a un an » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction. Ce dernier conclu en mentionnant « Nos investissements majeurs en automatisation des deux derniers exercices financiers sont maintenant complétés, et nous permettent de faire face aux défis économiques avec confiance ».

Dividende

Le 12 avril 2023, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action, qui sera payé le 17 mai 2023 aux actionnaires inscrits en date du 28 avril 2023.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra le jeudi, 13 avril 2023 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2023.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/3l04Il2 pour recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de jeudi, le 13 avril 2023 à 13 h, jusqu'à 23 h 59 jeudi, le 20 avril 2023, en composant le 1-888-259-6562, suivi du code d'accès 047645 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

Groupe ADF inc. tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires par le biais de la diffusion web, le mercredi, 7 juin 2023, à 11 h (HNE). Les détails de la prochaine assemblée des actionnaires et les instructions de connexion à la diffusion web seront disponibles dans les semaines précédant l'assemblée.

Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2023 seront également dévoilés lors de cette assemblée des actionnaires.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux PCGR aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

produits financiers et charges financières ;

charge d'impôt sur le résultat ;

pertes sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net 14 935 9 563 Charge d'impôt sur le résultat 1 919 1 496 Charges financières nettes 1 999 1 174 Amortissement 5 323 5 054 Perte sur change 1 943 472 BAIIA ajusté 26 119 17 759







Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE







Aux 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 193 7 130 Débiteurs 90 921 40 424 Actifs d'impôt exigible courants 714 1 548 Actifs sur contrat 42 541 29 998 Stocks 10 679 9 690 Charges payées d'avance et autres actifs courants 2 332 2 312 Total des actifs courants 154 380 91 102 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 90 378 83 629 Actifs au titre de droits d'utilisation 21 848 21 587 Immobilisations incorporelles 3 640 3 357 Autres actifs non courants 1 371 1 375 Total de l'actif 271 617 201 050 PASSIF



Passifs courants



Créditeurs et autres passifs courants 39 985 34 421 Passifs d'impôt exigible courants 235 ― Passifs sur contrat 44 533 13 770 Autres passifs courants 964 ― Partie courante des obligations locatives 806 841 Partie courante de la dette à long terme 2 258 3 357 Total des passifs courants 88 781 52 389 Passifs non courants



Dette à long terme 44 927 28 702 Obligations locatives 3 528 3 772 Passifs d'impôt différé 9 240 7 571 Autres passifs non courants 156 166 Total du passif 146 632 92 600 CAPITAUX PROPRES



Capital-actions 68 127 68 120 Surplus d'apport 6 435 6 435 Cumul des autres éléments du résultat global 8 107 5 861 Résultats non distribués 42 316 28 034 Total des capitaux propres 124 985 108 450 Total du passif et des capitaux propres 271 617 201 050







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action) $ $ Produits 250 890 280 740 Coût des marchandises vendues 215 321 256 046 Marge brute 35 569 24 694 Frais de vente et d'administration 14 773 11 989 Charges financières nettes 1 999 1 174 Perte sur change 1 943 472

18 715 13 635 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat 16 854 11 059 Charge d'impôt sur le résultat 1 919 1 496 Résultat net de l'exercice 14 935 9 563 Résultat par action



-- Par action, de base et dilué 0,46 0,29 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 32 640 32 635







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net de l'exercice 14 935 9 563 Autres éléments du résultat global:



Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a) 2 246 (25) Résultat global de l'exercice 17 181 9 538







a) Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2021 68 120 6 435 5 886 19 124 99 565 Résultat net de l'exercice ― ― ― 9 563 9 563 Autres éléments du résultat global ― ― (25) ― (25) Résultat global de l'exercice ― ― (25) 9 563 9 538 Dividendes ― ― ― (653) (653) Solde au 31 janvier 2022 68 120 6 435 5 861 28 034 108 450



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2022 68 120 6 435 5 861 28 034 108 450 Résultat net de l'exercice ― ― ― 14 935 14 935 Autres éléments du résultat global ― ― 2 246 ― 2 246 Résultat global de l'exercice ― ― 2 246 14 935 17 181 Dividendes ― ― ― (653) (653) Émission d'actions 7 ― ― ― 7 Solde au 31 janvier 2023 68 127 6 435 8 107 42 316 124 985

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net de l'exercice 14 935 9 563 Éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 4 118 3 543 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 835 1 013 Amortissement des immobilisations incorporelles 370 498 Gain sur disposition d'immobilisation corporelles (802) (2 111) Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 968 513 (Gain) perte sur change non réalisé(e) (1 158) 705 Rémunération à base d'actions 724 361 Charge d'impôt sur le résultat 1 919 1 496 Subventions publiques (1 280) ― Charges financières nettes 1 999 1 174 Autres (250) (148) Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 22 378 16 607 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) (25 850) (12 511) Impôt sur le résultat recouvré (versé) 860 (1 427) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 612) 2 669 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisition d'immobilisations corporelles (11 463) (21 477) Acquisition d'immobilisations incorporelles (698) (589) Autres 80 77 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (12 081) (21 989) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Émission de dette à long terme 20 000 30 000 Remboursement de la dette à long terme (2 216) (17 878) Paiement des obligations locatives (804) (963) Dividendes versés (653) (653) Intérêts versés (2 177) (988) Autres 7 (316) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 14 157 9 202 Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie 599 (558) Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 63 (10 676) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 7 130 17 806 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 7 193 7 130







(1) Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Débiteurs (48 647) 20 342 Actifs sur contrat (12 011) (21 099) Stocks (550) (2 714) Charges payées d'avance et autres actifs courants 103 2 382 Créditeurs et autres passifs courants 5 478 (2 041) Passifs sur contrat 29 787 (9 366) Autres (10) (15) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (25 850) (12 511)







Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans un seul secteur opérationnel soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Produits



Canada 36 913 39 810 États-Unis 213 977 240 930

250 890 280 740













Aux 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Actifs non courants (1)



Canada 74 424 68 907 États-Unis 42 813 41 041

117 237 109 948







(1) Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs au titre des droits d'utilisation, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2023, la Société a réalisé 62 % de ses produits auprès de trois (3) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (86 % des produits auprès de trois (3) clients au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2022).

Le tableau qui suit présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :







Exercices clos les 31 janvier 2023 2022 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Client A (1) ― 168 950 Client B (1) 57 386 40 610 Client C (2) ― 31 381 Client D (1) 46 069 ― Client E (1) 52 886 ―

156 341 240 941







(1) Provenant des États-Unis

(2) Provenant du Canada

SOURCE Groupe ADF Inc.

Renseignements: Source : Groupe ADF inc., Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière; Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com