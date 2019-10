Groupe ADF Inc. annonce le règlement hors cour d'un litige en Floride, aux États-Unis

TERREBONNE, QC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») symbole boursier : (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce le règlement hors cour d'un litige en Floride, aux États-Unis.

Ce règlement met fin à un litige entre ADF et un de ses clients lié à un projet de fabrication et installation de charpente métallique en Floride, aux États-Unis. La direction d'ADF, ainsi que son conseil d'administration, ont jugé opportun, considérant l'ensemble des facteurs, de régler hors cour.

Ainsi, d'ici les prochains jours, ADF devrait encaisser un montant total de 13,7 millions de dollars (10,5 millions de dollars US). Ce règlement génèrera cependant une perte avant impôt de 6,9 millions de dollars (5,3 millions de dollars US) qui sera reconnue dans les résultats du trimestre se terminant le 31 octobre 2019, compte tenu de la radiation d'une somme équivalente dans le poste « Actifs sur contrat » de la Société.

M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction de Groupe ADF inc., souligne que « considérant l'ensemble des facteurs liés au litige, et bien que nous étions confiants d'être en mesure de poursuivre les démarches légales, nous avons jugé plus opportun de nous tourner vers l'avenir afin de poursuivre la croissance de notre carnet de commandes. Les sommes importantes que nous devrions encaisser d'ici les prochains jours serviront justement à supporter cette croissance, malgré l'impact à court terme que cette entente aura sur nos résultats financiers ».

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 2019

La Société publiera les résultats de son troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2019, le 5 décembre 2019, avant l'ouverture des marchés.

