Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TERREBONNE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes privées avec Jean, Pierre et Marise Paschini, membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction de la Société, par l'entremise de Les Placements Jean et Diane Paschini Inc., Gestion P.R. Paschini Inc., Les Placements M.A.P.S. Inc. et Groupe JPMP Inc., prévoyant l'achat, à des fins d'annulation, d'un total de 2 766 287 actions avec droit de vote subalterne (incluant 2 266 287 actions avec droit de vote multiple converties en actions avec droit de vote subalterne), au prix de 17,31 $ par action, pour une contrepartie totale de 47,9 millions de dollars.

Le prix d'achat représente un escompte de 8,5 % par rapport au cours de clôture des actions avec droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto le 12 juin 2024. Groupe ADF paiera le prix d'achat à même son encaisse disponible.

Comme annoncé le 11 juin 2024, le conseil d'administration de la Société a créé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants afin de revoir les modalités du rachat d'actions et de formuler une recommandation au conseil d'administration à l'égard de celui-ci. Après avoir consulté son conseiller juridique, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., et son conseiller financier, Financière Banque Nationale Inc., le comité spécial a recommandé à l'unanimité au conseil d'administration d'approuver le rachat d'actions. Suivant la recommandation du comité spécial, le conseil d'administration a approuvé le rachat d'actions et déterminé que celui-ci est dans le meilleur intérêt de Groupe ADF et qu'il s'agit d'une utilisation avisée des fonds de Groupe ADF. Jean, Pierre et Marise Paschini n'ont pas participé aux délibérations ni au vote du conseil d'administration eu égard au rachat d'actions. Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers afin de dispenser la Société des exigences applicables aux offres publiques de rachat en vertu de la législation applicable .

La vente d'actions est conclue par Jean, Pierre et Marise Paschini à des fins de diversification d'actifs et de planification successorale. Suite au rachat, 12 076 820 actions avec droit de vote multiple et 17 797 099 actions avec droit de vote subalterne demeureront émises et en circulation, et Jean, Pierre et Marise Paschini continueront d'être les propriétaires véritables, directs ou indirects, ou d'exercer une emprise sur un total de 12 076 820 actions avec droit de vote multiple, représentant 40,4 % des actions et 87,2 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation de Groupe ADF, comparativement à 45,5 % et 89,0 %, respectivement, immédiatement avant la réalisation du rachat. Ils ont informé la Société qu'ils n'envisagent pas d'autres ventes d'actions et qu'ils demeurent entièrement dédiés à faire croître la Société. Les ententes prévoient des engagements de Jean, Pierre et Marise Paschini de ne pas céder, pour une période de 120 jours suivant le rachat, aucune autre action de Groupe ADF qu'ils détiendront suite au rachat.

« Ce rachat d'actions, combiné à notre récente augmentation du dividende, représente une opportunité de créer de la valeur pour les actionnaires par l'entremise de nos initiatives d'utilisation de la trésorerie de la Société. Le rachat d'actions sera immédiatement relutif au bénéfice par action. Notre situation financière favorable, la taille de notre carnet de commande et notre profil de génération de flux de trésorerie nous placent dans une position idéale pour poursuivre ces initiatives » mentionne Guy Pelletier, administrateur indépendant et président du comité spécial du conseil d'administration.

Le règlement du rachat d'actions devrait avoir lieu le ou vers le 17 juin 2024. Groupe ADF ne publiera pas d'autre communiqué de presse en lien avec ce rachat d'actions.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

