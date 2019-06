Groupe ADF inc. annonce la signature d'une série de nouvelles ententes commerciales aux États-Unis d'une valeur totale de 165,0 millions de dollars

TERREBONNE, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, est heureux d'annoncer la signature d'une série de nouvelles ententes commerciales dans le secteur des bâtiments commerciaux aux États-Unis, se chiffrant au total à 165,0 millions de dollars.

L'étendue de la plus importante de cette série d'ententes commerciales, en termes de valeur, porte sur l'ensemble des travaux de montage de la structure d'acier d'un nouvel immeuble à étages dans le sud-est des États-Unis, de même que sur les services de « design-assist », la conception et l'ingénierie de connexions, et les travaux de fabrication et de peinture industrielle. Les travaux de fabrication ainsi que les travaux d'installation au chantier sont prévus débuter l'an prochain.

L'autre entente en importance, en termes de valeur, porte sur la conception et l'ingénierie de connexions, la fourniture du matériel (l'acier), les travaux de fabrication, lesquels incluent l'application de revêtements industriels, de même que sur les services d'ingénierie de construction et le montage de la structure d'acier d'un nouveau bâtiment commercial sur la côte Ouest américaine. La portion fabrication de ce nouveau projet débutera dans les prochaines semaines.

La Société s'attend de finaliser les détails opérationnels et techniques de la première entente au cours des prochaines semaines et communiquera alors, en temps opportun, des informations additionnelles.

M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction, souligne que « notre carnet de commandes actuel a enregistré une bonne hausse par rapport à la même période l'an dernier. Nous sommes tous fiers du travail accompli jusqu'à présent, et nous poursuivons nos efforts et initiatives pour assurer la croissance de notre carnet de commandes ».

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 255,4 millions de dollars à la fin du premier trimestre terminé le 30 avril 2019, excluant les nouvelles commandes annoncées aujourd'hui.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2019

La Société a publié ce matin les résultats de son premier trimestre terminé le 30 avril 2019.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF inc. aura lieu aujourd'hui à 11 h, à l'hôtel Imperia, situé au 2935, boulevard de la Pinière, à Terrebonne, Québec.

À propos de Groupe ADF inc.

Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Renseignements: GROUPE ADF INC., M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction; M. Jean-François Boursier, CPA, CA, chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com

Related Links

www.adfgroup.com