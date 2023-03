MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Deux des loteries préférées des Québécois offriront des gros lots particulièrement intéressants en fin de semaine! Vendredi, la cagnotte du Lotto Max sera de 52 millions de dollars, alors que le lendemain, au tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 52 millions de dollars.

« C'est la première fois que les gros lots du Lotto Max et du Lotto 6/49 atteignent simultanément les 50 millions de dollars. Souhaitons que la chance soit du côté des Québécois en fin de semaine! » a dit Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Le plus gros lot offert au Lotto 6/49 depuis 2015

Samedi, le boulier du Tirage Boule d'or ne contiendra plus que 8 boules blanches, chacune correspondant à un lot de 1 million de dollars, et une Boule d'or correspondant à un lot de 52 millions de dollars. Le gagnant du lot garanti aura donc une chance sur 9 de remporter 52 millions de dollars. Il s'agit du plus gros montant offert au Lotto 6/49 depuis 2015!

De plus, à l'occasion du super tirage du 25 mars, le Lotto 6/49 fera tirer au hasard 10 numéros supplémentaires parmi tous les billets émis et offrira donc 10 lots garantis additionnels de 100 000 $. Le Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars, sera également en jeu, comme à chaque tirage.

Lotto Max : un gros lot de 50 millions de dollars et 2 Maxmillions

De son côté, le Lotto Max offrira vendredi un total de 52 millions de dollars en lots, soit un gros lot de 50 millions de dollars et 2 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun.

