LÉVIS, QC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins souhaite rassurer ses membres et clients touchés par les cas de grippe aviaire qui affectent des entreprises agricoles de partout au Canada. Notre équipe de Desjardins Entreprises est composée de près de 200 personnes attitrées au secteur agricole et est en mesure d'offrir un accompagnement adapté à cette période difficile.

« Nous sommes conscients que la situation actuelle peut être anxiogène pour les producteurs de l'industrie. La filière avicole est importante pour l'économie et elle l'est tout autant pour Desjardins, affirme Sylvain Morel, vice-président, Relations d'affaires et Développement des marchés agricole et agroalimentaire du Mouvement Desjardins. C'est pourquoi nous voulons vous assurer que nous mobilisons nos ressources pour vous offrir un accompagnement personnalisé. Nous avons les outils en main pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation. N'hésitez pas à nous contacter. »

Nos membres et clients se feront aider en fonction de leurs besoins. C'est pourquoi nous les invitons à contacter rapidement leur directeur de comptes en cas de besoin.

« Les membres de notre équipe pourront évaluer les besoins de liquidités des entreprises pour qu'elles puissent faire face à l'arrêt de production, aux besoins de réapprovisionnement et aux dépenses engendrées par la situation. Selon les besoins à court et à moyen terme de l'entreprise touchée, différentes options de financement et des ajustements aux modalités de remboursement ainsi qu'au crédit d'exploitation pourront être proposés », précise M. Morel.

Nous allons également travailler avec les partenaires de la filière afin de faciliter les démarches que devront entreprendre les producteurs touchés.

