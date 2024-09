MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à compter du 23 septembre, Grimard optique rejoindra le réseau de professionnels de la vue de Visique. Cette intégration reflète l'engagement continu de Grimard Optique à offrir des services et des produits d'une qualité exceptionnelle.

L'intégration de Grimard Optique à Visique n'affectera en rien la qualité des soins offerts à sa clientèle. Au contraire, elle ouvrira les portes d'un vaste réseau de 68 établissements à travers le Québec, permettant à ses clients de bénéficier d'un éventail encore plus large de services et de produits optiques.

Fondé en 2005, par un groupe d'optométristes indépendants de l'Alberta, Visique est désormais le plus grand réseau de soins de la vue au Canada. Leur vision était claire : fournir des soins personnalisés de haute qualité. Aujourd'hui, avec plus de 300 cliniques, Visique continue de mettre le patient au centre de ses préoccupations.

Frédéric Marchand, optométriste, Vice-Président Québec chez Visique, déclare « En rejoignant Visique, Grimard Optique s'aligne sur cette vision et renforce sa capacité à offrir des soins authentiques et personnalisés. Plus que jamais, nous demeurons des professionnels de la vue passionnés par la santé et le bien-être de nos patients. »

Visique appartient à FYI Doctors (www.fyidoctors.com) qui regroupe plus de 300 cliniques au Canada avec près de 4000 employés. Présentement, Visique est présente au Québec avec plus de 68 établissements.

