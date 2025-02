Annonce du Salon de la piste de la NYFW et du lancement d'un sac à main et d'accessoires de luxe

NEW YORK, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Grey/Ven, le célèbre fournisseur de luxe tranquille, annonce fièrement la nomination de la conceptrice reconnue par la CFDA, Ilana Kugel, au poste de directrice de la création pour sa collection féminine. L'annonce survient alors que la marque se prépare à son défilé de pistes de la New York Fashion Week en février et dévoile ses plans pour sa première collection de sacs à main de luxe, ainsi que la collection inaugurale de Kugel pour la marque, intitulée The Journey FW 25.

Ilana Kugel, directrice de la création de Grey/Ven pour Womenswear, reconnue par la CFDA (PRNewsfoto/Grey/Ven)

Kugel est connue pour son travail avec Koral swimwear et pour avoir été la première conceptrice d'athlétisme à être intronisée au Council of Fashion Designers of America (CFDA). Par le passé, elle a contribué au soutien de deux collections pour la marque, une pour le centre de villégiature qui a été présentée en première à la New York Fashion Week de septembre et une collection avant l'automne. Elle est heureuse de présenter maintenant sa première collection importante pour la marque, qui aura son moment dans l'espace de luxe.

« La nomination d'Ilana Kugel marque une étape importante pour Grey/Ven, a déclaré Scott Weissman, chef de la direction. « En tant que directrice de la création pour notre collection féminine, son expertise de la mode contemporaine apportera une nouvelle perspective à nos conceptions. Je suis également ravi qu'elle dirige la direction créative de notre gamme croissante de sacs à main et d'accessoires de luxe, façonnant davantage l'avenir de Grey/Ven."

La collection Grey/Ven de Kugel, The Journey, représente une exploration profonde du style original, caractérisé par une esthétique distinctive inspirée de la beauté sereine d'un coucher de soleil désertique. La collection comprend une gamme de chandails, de robes et d'articles légers en couches qui incarnent un sentiment de sophistication sans effort. Chaque pièce reflète un mélange harmonieux de textures et de couleurs, y compris des couches monochromatiques adoucies par de la laine mérinos pure et des accents de soie éthérée. La conception de la collection, imprégnée de teintes terreuses et d'un fini luxueux ressemblant à du suède, saisit l'attrait mystique de l'esprit errant.

« Je suis ravie de vous présenter The Journey avec Grey/Ven, a déclaré Ilana Kugel. Cette collection reflète une esthétique minimaliste conçue pour durer et trouvera un écho dans les années à venir. « Je suis honoré de collaborer avec une marque si dévouée à l'avenir du design. »

Pour lancer la gamme FW 25, comme annoncé dans le calendrier de la mode de la CFDA, Grey/Ven organisera un spectacle de piste pendant la New York Fashion Week le 7 février 2025 à la Casa Cipriani. Le salon marquera également une expansion passionnante de la marque avec l'introduction de la première collection de produits de cuir de luxe de Grey/Ven. Chaque pièce est conçue pour compléter la collection prêt-à-porter tout en témoignant du dévouement de Grey/Ven envers l'artisanat exceptionnel et la conception intemporelle.

La collection du centre de villégiature sera disponible en magasin et en ligne au cours des prochaines semaines, tandis que la collection The Journey FW 25 et les articles de cuir de luxe seront lancés à l'automne 2025. Pour obtenir des mises à jour sur la collection, visitez greyven.com et suivez @greyven.ltd sur Instagram.

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS :

Sabrina Levine Communications

Sabrina Levine | [email protected] | (917) 769-4434

Nicole Waldman, [email protected] | (805) 404-8152

À propos d'Ilana Kugel

Ilana est née et a grandi à Rio de Janeiro. Ses motifs s'inspirent de ses racines brésiliennes et d'un mode de vie axé sur le bonheur, la santé et le bien-être. Elle est la première conceptrice d'athlétisme à être intronisée au Council of Fashion Designers of America (CFDA) pour son rôle déterminant dans l'avancement de l'esthétique, de la conception et de la technologie des tissus.

À propos de Grey/Ven

Grey/Ven est une marque de luxe silencieuse dont la vision est de créer une garde-robe tonale et monochromatique unique en son genre pour les femmes et les hommes. Leurs produits essentiels intemporels et élevés sont conçus pour rehausser votre confiance, en mettant l'accent sur l'élégance, le confort et le modernisme. Toutes leurs créations sont conçues pour vous accompagner de jour en nuit, du travail au jeu, des jours de semaine aux fins de semaine. Leurs palettes comprennent de somptueux neutres et des couleurs saisonnières audacieuses qui sont traitées comme des collections de capsules pour offrir des tenues complètes pour un style sans effort. Grey/Ven vous invite à découvrir le luxe quotidien dans leurs vêtements fabriqués à partir de tissus entièrement naturels avec un engagement profond envers le développement durable et la production éthique. Sa nouvelle salle d'exposition ouvrira ses portes à New York cet été, ainsi que son tout premier magasin phare de briques et de mortier à East Hampton cet été.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2615408/Grey__Ven__Creative_Director_for_Womenswear_CFDA_recognized_Ilana_Kugel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2614751/5156900/GREY_VEN__Logo.jpg

SOURCE Grey/Ven