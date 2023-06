La collection à 10 pièces GREY GOOSE Vodka incarne l'esprit de l'été en donnant des idées de tenues pour l'événement éphémère de la marque, qui se déploiera dans les principales villes du Canada cet été.

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - GREY GOOSE Vodka unit ses forces à celles de Frankie Collective, une marque de mode canadienne appartenant à des femmes, pour lancer une collection capsule unique. Cette collection de vêtements donne un avant-goût de l'événement éphémère extérieur qu'organisera la marque en s'inspirant de ses origines françaises.

GREY GOOSE Vodka x Frankie Collective Capsule Collection (Groupe CNW/GREY GOOSE Vodka)

Conçues entièrement à base de matériaux revalorisés, les dix pièces de cette collection collaborative - l'heureuse rencontre du monde des spiritueux et de celui de la mode - incarnent l'esprit estival en s'inspirant de l'essence naturelle d'une sortie sous le soleil au sud de la France. La collection propose un style athléchic bon chic, bon genre comprenant une jupe de tennis, une veste de survêtement, un short tailleur, une robe sportive, un sac fourre-tout et bien plus encore.

« La collaboration entre GREY GOOSE et Frankie Collective est une fusion d'élégance naturelle et de mode durable », déclare Kate Watson, directrice principale de la marque chez GREY GOOSE Vodka. Elle ajoute : « Les deux marques partagent un engagement envers la qualité, le savoir-faire et le luxe naturel. Nous sommes impatients de lancer la collection afin de faire goûter la joie de vivre française aux Canadiens et Canadiennes à l'occasion de l'inauguration du Lawn Club, l'événement à ne pas manquer cet été. Venez avec vos amis, habillez-vous pour en mettre plein la vue! »

En commençant à Toronto le 5 juillet, le Lawn Club fera découvrir l'élégance ludique de la pétanque, un célèbre jeu français, dans différentes localités du Canada. La pétanque, un jeu qui s'apparente au boulingrin ou au bocce italien, est un passe-temps prisé en France et riche d'histoires. Les invités auront l'occasion de réserver un terrain pour jouer à la pétanque, puis de se rendre au pavillon pour savourer des cocktails rafraîchissants à base de vodka GREY GOOSE et se délecter de crêpes préparées par un chef.

« Nous sommes ravis de collaborer avec GREY GOOSE Vodka sur cette collection inédite », a déclaré Sara Gourlay, directrice de la création chez Frankie Collective. « Ce lancement exclusif comportera des pièces d'édition limitée qui combinent l'élégance intemporelle de GREY GOOSE et l'esthétique revalorisée unique de Frankie Collective. Chaque article est savamment confectionné et fait ressortir la touche unique de l'une et l'autre marque. Les conceptions sont à la fois sportives et stylées, dans l'esprit estival. »

La collection capsule sera dévoilée lors de l'inauguration exclusive du Lawn Club GREY GOOSE Vodka à Toronto et donnera des idées de tenues pour l'événement qui se prépare, lequel fera le tour des principales villes du Canada cet été.

Les dates de l'événement sont les suivantes :

Toronto : du 5 au 9 juillet 2023

Calgary : du 19 au 23 juillet 2023

Vancouver : du 1 er au 7 août 2023

au 7 août 2023 Montréal (Jardin Pétanque) : du 23 au 27 août 2023

Pour en savoir plus et acheter vos billets, visitez le www.greygooselawnclub.ca. Réservez en équipe de 2, 4 ou 6, à environ 45 $ (taxes en sus) par personne. Chaque billet inclut :

L'accès au Lawn Club (Jardin Pétanque).

(Jardin Pétanque). Un (1) soda ou un cocktail spritz GREY GOOSE ® Vodka.

Vodka. Une partie de pétanque de 45 minutes;

Jusqu'à deux heures de séjour dans l'élégant pavillon privé à la fin de votre partie, où vous pouvez commander plus de cocktails et une variété de crêpes françaises salées et sucrées préparées par un chef.

VOUS DEVEZ ÊTRE EN ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L'ALCOOL. SAVOUREZ DE MANIÈRE RESPONSABLE. © 2023. GREY GOOSE, SA PRÉSENTATION ET LE DESSIN D'OIE SONT DES MARQUES DE COMMERCE. VODKA - 40 % alc./vol. DISTILLÉE À PARTIR DE BLÉ FRANÇAIS.

À propos de GREY GOOSE Vodka

GREY GOOSE® est produite sans compromis à partir d'ingrédients de la plus haute qualité et selon un processus transparent à 100 %, du champ à la bouteille. Chaque étape de la création de GREY GOOSE® a pour objectif l'obtention d'une vodka d'une qualité inégalée. Chaque bouteille de GREY GOOSE est distillée et mise en bouteille en France, selon une recette et un processus inchangés depuis sa création, en utilisant seulement deux ingrédients : du blé de Picardie d'origine unique et de l'eau de source issue de notre puits de roche calcaire naturel à Gensac-la-Pallue. Un processus de distillation unique fait ressortir la véritable essence de ces ingrédients.

L'expertise de son maître de chai, François Thibault, confère à la GREY GOOSE une finesse et un goût exceptionnels. La gamme de produits GREY GOOSE est composée de la vodka GREY GOOSE® et des vodkas aromatisées GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange et GREY GOOSE® Le Citron.

www.greygoose.com

La marque de vodka GREY GOOSE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, une société basée à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International.

À propos de Frankie Collective

Frankie Collective, une entreprise de mode basée à Vancouver, est une pionnière de l'industrie de la mode vintage et revalorisée. Avec pour mission de transformer de vieux articles en vêtements extraordinaires, Frankie est spécialisée dans la création de pièces uniques et inimitables grâce à ses techniques innovantes de revalorisation.

Le surcyclage est au cœur du processus de conception de Frankie Collective et permet à ses créateurs de donner un nouveau souffle à des vêtements existants, ce qui crée de la valeur et rallonge le cycle de vie du produit. En récupérant et en réutilisant des vêtements usagés qui auraient autrement fini à la décharge, Frankie s'est positionnée comme une pionnière de la mode retravaillée.

Dans un monde aux prises avec les conséquences environnementales de la mode rapide, Frankie Collective est une parfaite illustration du mariage harmonieux entre créativité et durabilité. Grâce à son dévouement à la revalorisation, l'entreprise réussit chaque année à détourner une impressionnante masse de 65 000 livres (environ 29 500 kilogrammes) de vêtements usagés des sites d'enfouissement. Ne jurant que par le savoir-faire et la qualité, la talentueuse équipe de créateurs de Frankie Collective transforme soigneusement les vêtements vintage en pièces de mode modernes et uniques qui font écho auprès des personnes en quête de vêtements stylés et résolument exceptionnels.

Les réalisations de Frankie Collective dans le secteur de la mode revalorisée lui ont valu une grande notoriété. Son engagement en faveur de la responsabilité environnementale et sa capacité de créer des vêtements remarquables en édition limitée attirent une clientèle toujours plus importante parmi les adeptes de la mode qui apprécient à la fois la durabilité et la singularité.

www.frankiecollective.com

SOURCE GREY GOOSE Vodka

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Personne-ressource pour les médias : Amy Greenstein, Téléphone : 514-659-1694, Courriel : [email protected]