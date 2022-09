Grève régionale d'un syndicat d'Héma-Québec - Les collectes de sang sont maintenues

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Héma-Québec lance un appel aux donneurs de sang afin qu'ils se présentent à leur rendez-vous sur les différents sites de collecte de la région métropolitaine de Montréal, les 27 et 28 septembre 2022, lors des deux journées de grève qu'exerce localement un syndicat d'Héma-Québec.

Une entente sur les services essentiels intervenue entre Héma-Québec et le Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec (CSQ-SPI) prévoit le maintien de toutes les collectes de sang, dans région métropolitaine de Montréal.

Héma-Québec résolue à parvenir à une entente

Héma-Québec est résolue de parvenir à une entente avec ce syndicat, comme elle l'a fait avec sept autres syndicats depuis le printemps.

« Les prétentions syndicales sont surprenantes et résistent mal à l'épreuve des faits. Les représentants de l'employeur sont demeurés disponibles tout l'été. C'est à la demande même du syndicat que les rencontres de négociation ont été reportées à la mi-septembre. Le dialogue s'est poursuivi à la table de négociation dans les derniers jours, précise Roselyne Zombecki, vice-présidente, Personnes, culture et leadership. Les aspects de qualité de vie au travail sont au cœur de la négociation actuelle. Une proposition d'amélioration de l'organisation du travail a d'ailleurs été déposée à la table de négociation dès le printemps 2022. L'offre monétaire globale a finalement été faite auprès du syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec (CSQ-SPI) et est conforme au plan de relativité salariale qui a fait l'objet d'une entente avec sept autres organisations syndicales présentes chez Héma-Québec ».

1000 dons par jour

Rappelons qu'il faut 1000 dons par jour pour répondre aux besoins des centres hospitaliers. L'organisation rappelle que sa mission critique et essentielle est de fournir des produits sanguins de qualité et en quantité suffisante aux malades du Québec. Dans cet esprit, il importe que les collectes soient parfaitement accessibles aux donneurs de sang, selon les modalités prévues en vertu des services essentiels, dont l'interruption peut mettre en danger la santé ou la sécurité de la population. Héma-Québec a pris toutes les mesures pour éviter des impacts défavorables sur la réserve collective de sang qui pourraient mettre en péril la vie des receveurs.

