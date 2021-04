Grève partielle des débardeurs du port de Montréal

MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a envoyé un avis de grève partielle samedi en réponse à un avis de l'employeur qui va suspendre le régime de sécurité d'emploi prévu à la convention collective à partir de mardi.

« Vendredi dernier, après une bonne semaine de négociations où les travaux allaient bon train, nous avons été surpris de recevoir un avis de l'employeur comme quoi dans 72 heures, c'est-à-dire à partir de mardi, il exerçait son droit de lock-out », d'expliquer Michel Murray, conseiller syndical du SCFP.

En réponse à cet avis, le Syndicat des débardeurs a répliqué samedi avec un avis de grève partielle. À partir de mardi, les débardeurs feront une grève du temps supplémentaire et ils ne prolongeront plus les quarts de travail au-delà des huit heures normales. De plus, à partir de samedi, le 17 avril, il y aura grève les samedis et dimanches pour une durée illimitée.

Les quarts de travail du lundi au vendredi de jour, de soir et de nuit seront travaillés normalement.

« Ainsi, nous mettons de la pression sur l'employeur sans trop déranger les clients qui attendent leurs marchandises. Bien franchement, nous étions surpris par l'action de l'employeur. Lorsque la partie patronale a quitté la table de négociations vendredi, ils n'ont donné aucun signe qu'ils allaient agir ainsi. Nous croyons toujours à la négociation et attendons impatiemment un retour à la table », de conclure Michel Murray.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1545 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

