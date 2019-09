Grève Mondiale pour le Climat du 27 septembre - Les jeunes nous parlent : écoutons!

WENDAKE, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À quelques jours du rendez-vous tant attendu à Montréal de la Grève mondiale pour le climat, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) se dit préoccupée par l'intérêt que suscite l'événement auprès de certains groupes qui y voient une opportunité d'avoir une voix qui pourrait potentiellement étouffer celle des jeunes. « Nos enfants veulent nous parler et je crois qu'il est grand temps pour nous, les parents et grands-parents, d'être à leur écoute », a tenu à rappeler Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

Une délégation de jeunes autochtones, soutenue par le Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador participe activement à l'organisation de cette manifestation sans précédent. Ils ouvriront la marche aux côtés de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, et ce, à sa demande. Cette mobilisation historique est incontournable pour les jeunes, autochtones et non-autochtones, qui ont hissé le drapeau rouge depuis longtemps déjà pour sensibiliser les décideurs et la population aux effets des bouleversements climatiques.

« La Grève Mondiale pour le Climat connaît un succès retentissant partout dans le monde. Nous nous devons de rester à l'écoute de ceux qui hériteront des gestes que nous posons et des décisions que nous prenons, aujourd'hui. Comme groupes engagés dans la lutte aux changements climatiques, nous avons la responsabilité de porter le message des jeunes », ajoute le chef Picard.

« Ce rendez-vous se doit d'être un espace de liberté et de solidarité pour les jeunes. LAISSONS-LEUR LA PLACE ET ÉCOUTONS CE QU'ILS ONT À NOUS DIRE », conclut le chef de l'APNQL.

