Les chauffeurs d'autobus scolaires réclament des conditions salariales et contractuelles équitables

LAVAL, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - 100 chauffeurs d'autobus scolaires d'Autobus Campeau affiliés à la section locale 106 du Syndicat des Teamsters ont voté en faveur d'un mandat de grève, qui pourrait débuter le 1er mai 2023.

Ces chauffeurs assurent une partie du transport scolaire pour le Centre de services scolaires des Draveurs, le Centre de services scolaires du Portage, ainsi que les écoles privées Collège St-Joseph (Hull) et Collège St-Alexandre (Gatineau). Ce groupe de 100 chauffeurs s'ajoute à 250 autres chauffeurs qui ont obtenu des mandats de grèves débutant au cours des prochains jours sur la Rive-Sud de Montréal et en Outaouais.

François Laporte, président de Teamsters Canada, déclare : « La grève qui se profile est un signal fort que les chauffeurs d'autobus scolaires méritent un traitement juste et équitable. Ces travailleurs jouent un rôle essentiel dans la sécurité de nos enfants et demandent simplement des conditions salariales et contractuelles qui reflètent leur responsabilité. »

Les négociations entre les chauffeurs et leur employeur se poursuivent, mais si aucun accord n'est trouvé, la grève débutera le 1er mai prochain.

Denis Ouellette, agent syndical de la section locale 106 des Teamsters, ajoute : « Les chauffeurs d'Autobus Campeau ont été patients et ont travaillé dur pour parvenir à un accord. Malheureusement, les offres soumises par l'entreprise ne respectent pas leur réalité, et leurs responsabilités. Nous sommes prêts à continuer les négociations et à collaborer avec l'entreprise, mais il est impératif qu'elle se montre réaliste et disposée à satisfaire les besoins de nos membres. »

Teamsters Canada demeure engagé à trouver une solution rapide pour éviter la grève et les perturbations qu'elle causerait pour les élèves et leurs familles en Outaouais. Le syndicat reste disponible pour poursuivre les négociations avec Autobus Campeau dans l'espoir de parvenir à une entente satisfaisante pour les deux parties.

