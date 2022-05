Grève générale illimitée au Casino de Montréal

MONTRÉAL, le 21 mai 2022 /CNW Telbec/ - Devant une impasse dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective, les croupiers et croupières du Casino de Montréal ont déclenché une grève générale illimitée ce matin à 9h. Les syndiqué(e) érigent une ligne de piquetage devant le casino à partir de 14h.

« Dans cette ronde de négociations, nous avons choisi de miser sur notre santé! Le nombre de personnes qui souffrent de blessures professionnelles est fulgurant. Nous exigeons un meilleur emménagement du temps travaillé et du temps de repos pour éviter les blessures », déclare Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Toutefois, les préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail ne sont pas les seuls points qui expliquent le débrayage. Il y a aussi la question salariale qui concerne les nouvelles personnes salariées. En effet, la proposition de l'employeur ferait reculer leur rémunération au niveau de celle qui prévalait en 2017.

« Loto-Québec veut créer une nouvelle échelle salariale qui ferait en sorte que les prochains employés embauchés gagneraient 90 % du salaire de base prévu à la convention collective. On sabote la relève! Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est carrément irresponsable et le syndicat ne l'acceptera jamais », de conclure Jean-Pierre Proulx.

La convention collective qui réglemente les conditions de travail de 521 croupiers et croupières est échue depuis le 31 mars 2020.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP. 514 244-9577; Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815