Grève évitée à Sainte-Sophie

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La veille d'une grève d'une journée à Sainte-Sophie et après une dernière ronde de négociations, les 35 salariés municipaux ont voté en faveur d'une entente de principe pour un nouveau contrat de travail.

« Nous sommes contents de dire qu'il y aura une paix industrielle dans cette municipalité pour huit ans », d'expliquer Roger Bazinet, conseiller syndical au SCFP.

Les salariés étaient sans convention collective depuis décembre 2018.

