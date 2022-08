Grève du syndicat de professionnelles et professionnel du gouvernement du Québec (SPGQ) : Loto-Québec souhaite en arriver à une entente responsable

MONTRÉAL, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Loto-Québec est déçue que le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ait entamé une grève générale illimitée, d'autant plus que les dernières propositions présentées jusqu'à présent étaient responsables et tenaient compte du contexte économique actuel. La Société est encore plus déçue que le SPGQ ait encore décidé d'emprunter le chemin de la grève, tout comme il l'a fait dans la négociation précédente.

Un conciliateur a été nommé à la demande de Loto-Québec

Le 27 juillet, le SPGQ a émis un avis de grève générale illimitée débutant le 6 août 2022, à 0 h 01. Devant la situation, Loto-Québec a demandé la présence d'un conciliateur aux rencontres à venir pour faciliter les discussions. Celui-ci a été rapidement assigné au dossier. Au terme de deux rencontres de conciliation, les 3 et 5 août, le SPGQ a décidé de maintenir la grève générale illimitée.

Les employés étant au cœur de ses activités, Loto-Québec prend au sérieux leurs conditions de travail. La Société souhaite poursuivre les discussions avec le syndicat afin d'en arriver à une entente négociée responsable et satisfaisante le plus rapidement possible. D'ailleurs, une séance de conciliation est toujours prévue au calendrier cette semaine.

