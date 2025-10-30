Grève du 1er novembre : Aucun service d'autobus ni de métro à la STM

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), salue la décision du tribunal administratif du travail qui stipule qu'aucun service d'autobus et de métro ne sera offert dans le cadre de la grève du 1er novembre prochain.

Une entente était intervenue entre la Société de transport de Montréal et le syndicat concernant les services essentiels à prévoir en cas de grève. Cette entente prévoyait aucun service offert en cas d'une grève de fin de semaine, mis à part le transport adapté et les services d'urgence au besoin. Cette entente fut entérinée par le tribunal administratif du travail cet après-midi.

« Nous sommes satisfaits de cette décision. Elle réitère un droit fondamental, le droit constitutionnel de faire la grève en contexte de négociation. Nous l'avons répété souvent, la grève c'est le dernier recours, mais nous sommes rendus là », a déclaré Frédéric Therrien, président du syndicat.

Rappelons qu'en plus d'augmentations salariales à la hauteur du contexte économique, le syndicat revendique notamment des horaires de travail plus humains et la fin du temps de travail non rémunéré, lequel est encore toléré au sein de cette société de transport public qui relève de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Le syndicat poursuit les négociations malgré tout et espère toujours en arriver à une entente.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

