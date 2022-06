Grève des ingénieurs du gouvernement - L'ACRGTQ demande une reprise urgente des négociations

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) déplore vivement l'absence de négociation et demande une reprise urgente des discussions entre le gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ). Une entente doit intervenir avant le 21 juin, date de la reprise des moyens de pression des ingénieurs.

Les conséquences sont désastreuses notamment pour le réseau routier, les contribuables et les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

Un sondage effectué auprès des membres de l'ACRGTQ démontre que 90% des répondants subissent les impacts de la grève de l'APIGQ. De plus, selon les premières estimations, c'est plus de 300 chantiers qui seraient non démarrés.

C'est près de 60% des répondants qui envisagent faire des réclamations auprès des donneurs d'ouvrage gouvernementaux, dont principalement le ministère des Transports. L'ACRGTQ estime que ces réclamations pourraient osciller entre 6 et 10 M$ par jour. Ces frais sont notamment les frais de location de la machinerie en attente, les frais de signalisation durant la suspension des travaux, les retards dans l'échéancier, les salaires des employés, etc.

Le contexte de mobilisation et de démobilisation du personnel dans un contexte de grève intermittente complexifie également les opérations des entrepreneurs.

Des travaux qui se prolongent, reportés ou annulés; ce sont des entraves prolongées et des travaux qui coûtent plus cher, surtout dans le contexte d'une inflation galopante. Cette grève risque d'annuler les efforts de redressement de l'état du réseau routier. En bout de piste, ce seront les contribuables qui devront payer la note.

Advenant l'absence d'entente à court terme, l'ACRGTQ se verrait forcée de revendiquer une loi spéciale pour mettre fin au conflit de travail.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

