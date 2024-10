Grève des heures supplémentaires au port de Montréal

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) annonce qu'il a déposé un préavis de grève des heures supplémentaires qui débutera le jeudi 10 octobre 2024 à compter de 7 h, et ce, pour une durée illimitée.

« Nous sommes encore en négociation avec l'aide de deux médiateurs du Service fédéral de médiation et de conciliation qui sont assignés au dossier. Nous sommes prêts à négocier intensivement, mais comme l'employeur se traîne les pieds, nous lui mettons un peu de pression pour qu'il consacre ses énergies à trouver une solution », a expliqué Michel Murray, conseiller syndical du SCFP.

Les discussions achoppent, entre autres, sur la manière dont l'employeur gère les horaires. Les syndiqués veulent un meilleur équilibre travail-vie personnelle.

« C'est un vieux métier que celui du débardage, mais il est nécessaire d'arriver au 21e siècle et de moderniser les façons de faire archaïques au port. Il y a des solutions. Il faut simplement être ouvert à les entendre et être à la table pour les négocier », conclut le porte-parole du syndicat, Michel Murray.

Les débardeurs du port de Montréal sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2023. Une première grève partielle de trois jours a eu lieu la semaine dernière.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]