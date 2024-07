Grève des cols bleus et des cols blancs de Saint-Constant

SAINT-CONSTANT, QC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Les membres cols bleus et cols blancs du syndicat des employé(e)s de la Ville de Saint-Constant, section locale 2566 du SCFP seront en grève les 18 et 19 juillet 2024. Cette grève touchera la vaste majorité des services de la Ville et inclut notamment la fermeture du camp de jour municipal. Les grévistes feront connaître leur mécontentement en faisant du piquetage de 7 h 30 à midi devant l'hôtel de ville situé au 147 rue Saint-Pierre.

« Le processus de conciliation est suspendu pour le moment et le maire ne répond pas à nos appels. Il doit démontrer du leadership et cesser de bouder si nous souhaitons arriver à une entente. Devant ce manque d'écoute, nous n'avions d'autre choix que de recourir à la grève pour nous faire entendre. La Ville de Saint-Constant multiplie les attaques contre son personnel, entre autres en se servant du conflit actuel pour faire appel à la sous-traitance. En se tournant vers le privé, la Ville fait fausse route », a déclaré Mathieu Viau, président de la section locale 2566 du SCFP.

Contrairement à ce qu'affirment les représentants de la Ville dans un communiqué publié la semaine dernière, la partie syndicale a fait plusieurs concessions lors des journées de conciliation. Malheureusement, celles-ci n'ont pas fait bouger la partie patronale, laquelle est restée sur ses positions. Face à cette impasse, le conciliateur s'est vu forcer de suspendre la conciliation pour une durée indéterminée, et ce, sans date de retour prévue.

En plus des enjeux liés au salaire et au pouvoir d'achat, les membres du syndicat souhaitent maintenant limiter la sous-traitance des services vers des entreprises privées. La Ville de Saint-Constant a d'ailleurs annoncé récemment qu'un contrat de quatre ans avait été accordé à une firme externe pour la gestion du déneigement, ce qui fera assurément augmenter la facture pour ce service. Il ne serait donc pas surprenant que ces coûts supplémentaires soient refilés à l'ensemble des citoyens et citoyennes via leurs taxes municipales.

