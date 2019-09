Grève de trois jours à la résidence pour personnes aînées Marie-Clothilde

JOLIETTE, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de la résidence Marie-Clothilde, membre du Syndicat québécois des employées et des employés de service (FTQ) ont déclenchés à minuit une grève de trois jours.

« Alors que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2018, l'employeur a toujours reporté les rencontres de négociation. Donc, plus de neuf mois après l'échéance de la convention, il n'y a toujours pas eu de rencontre de négociation. Les membres du SQEES-FTQ lancent un message clair à l'employeur avec ces trois jours de grève : venez à la table de négociation et négociez de bonne foi. Autrement, nous irons de l'avant avec des moyens de pression plus intenses », explique Marie-Claude Saint-Pierre, conseillère syndicale au SQEES-FTQ.

Sous le thème de la campagne Prendre soin de nous, toujours pour vous, les demandes du SQEES-FTQ sont claires : un minimum de 15 $ de l'heure et des augmentations minimales de 1 $ de l'heure par année pour les trois prochaines. Ces demandes sont accompagnées d'une clause de protection à l'égard du salaire minimum, c'est-à-dire, l'indexation au montant d'augmentation annuel du salaire minimum.

« Actuellement, les salaires à la résidence Marie-Clothilde sont parmi les plus bas du marché. À titre d'exemple, les personnes préposées aux bénéficiaires sont embauchées au salaire minimum et n'ont même pas 14 $ de l'heure au sommet de l'échelon. Il n'est pas étonnant que la résidence ait un grave problème de rétention et d'attraction de main d'œuvre. Il faut hausser significativement les conditions de travail, ça urge ! », s'exclame Mme Saint-Pierre.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

