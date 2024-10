MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) prend acte de la décision du Syndicat de ses employés de magasins et de bureaux (SEMB) de déclencher une grève aujourd'hui.

Voici la déclaration officielle de la SAQ :

« La décision du syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB) de déclencher de nouveau une grève, et ce, sans même attendre notre retour prévu cet après-midi sur leur contre-offre, nous déçoit. Nous le répétons, après plus de 21 mois de négociation, il est temps que la convention se règle, et ce, au bénéfice de nos employés et de nos clients.

Notre plan de continuité des affaires est en cours de déploiement afin d'offrir à notre clientèle un accès limité à notre réseau pour la durée de la grève.

D'ici la fin de la journée, plusieurs de nos succursales à travers le Québec seront ouvertes à la clientèle. La liste complète des succursales ouvertes sera disponible sous peu dans SAQ.com et nous invitons nos clients à la consulter avant de se déplacer.

Notre site transactionnel SAQ.com est fonctionnel pour notre clientèle en tout temps et les agences SAQ demeurent accessibles partout au Québec. »

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 423 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 79 pays. En 2023-2024, la SAQ a remis 2,2 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Renseignements : Laurianne Tardif, Relations médias, SAQ, 418 409-2347, [email protected]