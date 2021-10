Grève de deux jours dans des CPE du SQEES-FTQ

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, œuvrant en CPE, débutent ce matin une grève de deux jours. Des piquets de grève sont érigés devant les installations visées.

« Le réseau des CPE est un joyau pour les familles du Québec. Il a permis à des milliers de femmes de rejoindre le marché du travail, à des centaines de milliers d'enfants d'âge préscolaire, peu importe leur milieu socio-économique, de bénéficier de programmes éducatifs de qualité. Aujourd'hui, il est nécessaire de reconnaitre pleinement les travailleuses qui portent ce réseau à bout de bras » affirme Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

« La semaine passée, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, annonçaient des augmentations salariales pour les éducatrices du réseau. C'est la preuve que les moyens de pression mènent à des avancées, quoiqu'elles restent trop modestes. Ces augmentations ont aussi le fâcheux défaut d'oublier les autres titres d'emploi tels que les éducatrices spécialisées, les cuisinières ou encore le personnel de bureau. Elles sont toutes des maillons importants de la chaîne qui font des services éducatifs à l'enfance des milieux extraordinaires d'apprentissage », explique Mme Nelson.

Le SQEES-FTQ a un mandat pour exercer huit autres journées de grève au moment jugé opportun. « Le gouvernement nous dit qu'il a de nouvelles offres à nous faire. Nous tendrons l'oreille, mais si les offres ne sont pas à la hauteur de ce que méritent toutes les personnes des services de garde éducatifs à l'enfance, nous n'hésiterons pas à utiliser ces journées de grève supplémentaires. Les travailleuses quittent nos CPE, l'attraction de nouveau personnel est un échec. C'est maintenant le temps d'agir et ça passe par une convention collective négociée favorable aux travailleuses », termine Sylvie Nelson.

Voici la liste des installations en grève aujourd'hui et demain ainsi que les heures de piquetage prévues :

CPE Hippo Plus

799 rue Ardouin, Québec



Lundi et mardi, 7h30 à 9h30 et de 15h30 à 17h30

CPE La découverte de l'Enfance:

499 chemin de la grande côte, Saint Eustache



Lundi et mardi, de 9h00 à 17h00

CPE Le funambule et CPE la Joyeuse Équipée (ils ferons le piquetage ensemble):

220 rue St Marc, St-Jérôme



Lundi et mardi : 7h15 à 11h30 et 13h00 à 17h00

CPE Baliballon :

Lundi le 18 octobre : de 8h à 10h30 dans le parc près des installation 1 et 2 à l'Épiphanie (9, 1ère avenue) et de 15h à 17h30 dans le parc près de l'installation 3 à l'Assomption (1305 Azalée).

Mardi le 19 octobre : de 8h à 10h30 dans le parc près de l'installation 3 à l'Assomption (1305 Azalée) et de 15h à 17h30 dans le parc près des installations 1 et 2 à l'Épiphanie (9, 1ère avenue).

CPE Gaminville :

Face du bureau coordonnateur du CPE au 2267 boul. des Laurentides à Laval.



Les 18 et 19 octobre de 7h à 12h

CPE Maison des Bambins :

273 Charles-Peguy Ouest



Les 18 et 19 octobre de 9h à 13h au CPE

CPE La Douce Couvée :

Lundi le 18 octobre : de 7h à 13h30 à l'installation d'Acton Vale (545, rue Bonin)

Mardi le 19 octobre : de 7h à 11h à l'installation de Roxton (260, rue Duchaineau) et de 7h à 13h30 à l'installation d'Acton Vale (545, rue Bonin)

CPE Globules Roses :

8585 Terrasse Champlain, Lasalle (dans le stationnement à l'arrière de l'Hôpital Lasalle)

Lundi et mardi de 8h00 à midi

CPE Cornemuse :

11 rue Roy, Gatineau

Lundi et mardi de 9h00 à 12h00

CPE Genesis :

1841 Place Elgin (mais le piquetage sera effectué au coin des rue St-Jacques et des Seigneurs)

Lundi et mardi, de 9h00 à midi.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

