Grève de 48 heures à la Société québécoise des infrastructures

QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le Syndicat des employé(e)s de la Société québécoise des infrastructures (SCFP 2929), représentant plus de 500 personnes syndiquées réparties à travers la province, annonce une grève de 48 heures cette semaine, soit les 19 et 20 avril. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2020. Les négociations en vue de son renouvellement ont progressé, mais malgré plusieurs rencontres entre les parties, les discussions n'ont toujours pas permis de conclure une entente.

« Le Conseil du trésor n'est pas en mode solution. L'impatience des salarié(e)s a atteint son comble. L'employeur ne nous laisse pas d'autres choix que de faire la grève, puisque celui-ci demeure insensible à nos demandes salariales », a déclaré Sylvain Beaulieu, président du SCFP 2929, lequel représente les employé(e)s de bureau, techniques, et les ouvriers.

Rappelons que lors de l'assemblée générale spéciale du 9 juin 2022, les membres avaient entériné à 79 % la proposition de se doter d'un mandat leur permettant d'enclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale de cinq jours.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a pour mission, d'une part, de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructures publiques en assurant une planification, une réalisation et un suivi des projets et, d'autre part, de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des ministères et des organismes en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

« Le syndicat espère que la grève démontrera la motivation des membres face à l'employeur qui ne veut pas bouger. Nous sommes de retour à la table de négociation pour au moins deux dates au mois de mai. On aimerait voir un peu d'ouverture de la part de l'employeur devant cette mobilisation », de conclure le président du SCFP 2929.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 3590 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

