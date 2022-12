Grève d'un jour à Sainte-Julie

SAINTE-JULIE, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le mardi 6 décembre 2022, le syndicat des 176 salarié(e)s cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Sainte-Julie en Montérégie déclenchera une journée de grève afin de tenter de débloquer les négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

« Essentiellement, les pourparlers achoppent sur la question des salaires. Les syndiqué(e)s exigent un rattrapage salarial, étant globalement moins rémunéré(e)s que ceux et celles des municipalités de taille comparable. Cet enjeu devient d'autant plus important lorsqu'on tient compte des taux d'inflation historiques qui minent les budgets », explique Marilyne Blanchet, conseillère syndicale du SCFP.

Le comité de négociation a en main un mandat de grève depuis mars 2022. Les membres ont voté à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Les syndiqué(e)s sont gonflé(e)s à bloc! La direction doit être à l'écoute pour le bien-être de ses employé(e)s, mais aussi pour s'assurer de retenir sa main-d'œuvre qui rend des services indispensables aux citoyens et citoyennes de Sainte-Julie. Les temps sont difficiles, mais ces travailleuses et travailleurs sont déterminé(e)s! », de conclure la conseillère syndicale.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2021.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

