Grève chez Metro : les employé-es d'entrepôt et du siège social rejettent les offres de l'employeur

LAVAL, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Alors que les pénuries en fruits et légumes se font déjà sentir dans plusieurs des 670 magasins du groupe Metro, les travailleuses et travailleurs du centre de distribution Metro Laval - le seul du genre au Québec appartenant à Metro -, du siège social ainsi que les chauffeurs de l'entrepôt Mérite 1, à Rivière-des-Prairies, ont rejeté à l'unanimité les offres salariales lors d'une assemblée générale tenue ce matin.

Déposées par l'employeur avant le déclenchement de la grève lundi, les offres salariales du groupe Metro se situent à 11 % sur six ans. Les bas salarié-es, soit ceux qui n'ont pas atteint encore atteint le maximum de leur échelle salariale, n'auraient droit qu'à 1 % par année.

« Les gens sont en colère », témoigne le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des épiciers unis Metro-Richelieu-CSN, Matthieu Lafontaine. « L'inflation des dernières années a été très dure pour nos membres. On s'est appauvris considérablement, pendant que le groupe Metro multipliait les profits en profitant de la hausse du panier d'épicerie. On mérite notre part et on va continuer notre combat ! Depuis le déclenchement de la grève, nous avons réitéré notre entière disponibilité. Malheureusement, l'employeur n'a toujours pas accepté notre invitation à reprendre les travaux à la table de négociation. »

Comme leur dernière convention collective a été négociée avant la pandémie et que l'inflation a depuis frappé de plein fouet, les 550 travailleuses et travailleurs demandent un rattrapage salarial important. Des questions liées à la sous-traitance du transport dans un contexte de « chauffeurs inc. », à la santé et la sécurité au travail et à la protection du télétravail pour les employé-es du siège social sont également en jeu.

Le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette, rappelle à quel point les dernières années ont été fructueuses pour le groupe Metro. « En six ans, le chiffre d'affaires a grimpé de 28 %, les profits ont augmenté de 39 % et les dividendes aux actionnaires de 56 %. Les salaires des employé-es, pour la même période ? Seulement 11 %. »

Une telle situation financière permet largement au groupe Metro de répondre aux demandes salariales de ses salarié-es, enchaîne le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord. « Chez Metro, le salaire d'entrée tourne autour de 20 $ l'heure. Un salaire dérisoire comparativement aux profits démesurés réalisés au cours des dernières années. Se faire offrir entre 1 et 2 % par année, c'est insultant. Les grévistes de Metro auront notre appui jusqu'à ce qu'une entente satisfaisante soit atteinte. »

À propos

Le Syndicat des travailleur(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu-CSN représente les 550 salarié-es du centre de distribution Metro Laval et du siège social de l'entreprise à Montréal ainsi que les chauffeurs de l'entrepôt Mérite 1, à Rivière-des-Prairies. Leur convention collective est échue depuis le 19 septembre 2025. Lors d'une assemblée générale tenue le 15 mars dernier, les travailleuses et les travailleurs avaient adopté

à 97 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. La grève a été déclenchée le 30 mars dernier, après un blitz intensif de sept journées consécutives.

Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce et le Conseil central du Montréal métropolitain. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]