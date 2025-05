Grève chez Keurig pour faire avancer la négociation

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Les quelque 400 travailleuses et travailleurs de la production de Keurig à Montréal ont déclenché la grève hier pour faire avancer leur négociation et obtenir leur première convention collective CSN.

Les salarié-es ont débuté la grève le 15 mai en avant-midi afin que Keurig accélère la négociation pour obtenir une entente le plus rapidement possible. Si la négociation a progressé dans les derniers mois, certains enjeux restent à régler. Les salarié-es demandent notamment des augmentations salariales pour faire face à l'inflation, des mesures pour freiner la sous-traitance, des solutions négociées pour faire face à la restructuration de l'employeur et une bonification des congés. Le 6 février dernier, les travailleuses et les travailleurs avaient voté un mandat de grève à 90 %.

« Avec l'inflation des dernières années, Keurig doit accepter de partager ses profits pour qu'on protège notre pouvoir d'achat et qu'on parvienne à nous enrichir. Nous voulons obtenir notre première convention collective avec la CSN et c'est le temps de bonifier les conditions de travail pour continuer d'assurer la production », explique Abdeslam Ait Brahim, secrétaire du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Keurig-CSN.

« Keurig a les moyens de mieux reconnaitre les efforts de ses salarié-es. En déclenchant la grève, les travailleuses et les travailleurs s'assurent qu'ils se feront entendre de leur employeur. La négociation a permis de faire des avancées et c'est le temps de conclure les échanges pour avoir une bonne convention collective », poursuit Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN.

« La mobilisation des travailleuses et des travailleurs montre à l'employeur qu'il doit accélérer la négociation et prendre en compte les préoccupations de celles et ceux qui font rouler l'entreprise. C'est la solidarité et l'unité des travailleuses et des travailleurs qui nous permettent de faire des gains. Ils peuvent compter sur l'appui indéfectible de la CSN », de conclure Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]