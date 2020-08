Grève au port de Montréal : la mobilisation prévue demain est annulée

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a eu la confirmation qu'il n'y aura pas de travailleurs de remplacement demain au port. Les discussions se poursuivent ce soir. Le Syndicat salue la mobilisation formidable pour dénoncer l'utilisation de travailleurs de remplacement dans le conflit au port de Montréal.

« Nous remercions les dizaines de syndicats, individus et organisations qui, à pied levé, ont répondu à notre demande d'appui. L'employeur menaçait d'utiliser des scabs, ce qui nuit évidemment aux salariés d'exercer leur droit de grève », a déclaré Michel Murray, conseiller syndical du SCFP et porte-parole du Syndicat.

Depuis cet après midi les parties sont avec des responsables du ministère du Travail et du service de médiation afin de faire avancer les pourparlers.

Le porte-parole du Syndicat ne sera pas disponible pour d'autres commentaires.

La convention collective entre le Syndicat et l'AEM est échue depuis le 31 décembre 2018. Les négociations achoppent principalement sur la question des horaires de travail, notamment en ce qui a trait à la conciliation travail / vie personnelle.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1450 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Contact : Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/