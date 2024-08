Grève au CN et CPKC : la fiabilité de la chaine d'approvisionnement est en jeu, estime la FCCQ

MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sonne l'alarme sur les répercussions majeures qu'entrainerait l'arrêt de travail qui pourrait toucher dès jeudi les opérations de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie du Canadien Pacifique à Kansas City (CPKC). La FCCQ demande au ministre fédéral du Travail, Steven Mackinnon, de revoir sa décision de refuser des arbitrages exécutoires afin d'éviter ces répercussions.

« Cet arrêt de travail simultané au sein des deux plus grandes compagnies ferroviaires du Canada aura des conséquences sans précédant sur la chaine d'approvisionnement partout au pays, et ultimement sur le prix de plusieurs biens. Qui plus est, la réputation du Canada auprès de ses partenaires commerciaux sera également grandement entachée. Les victimes d'un tel conflit de travail ne devraient pas être les milliers d'entreprises et leurs travailleurs qui dépendent de la fiabilité de nos réseaux ferroviaires. Le ministre fédéral du Travail doit revenir sur sa décision et accepter que des arbitres interviennent pour régler le conflit », a affirmé Alexandre Gagnon, vice-président, Travail et Capital humain à la FCCQ

Au Québec, une paralysie de cette chaine pourrait avoir des conséquences désastreuses, notamment pour l'approvisionnement alimentaire, des biens essentiels et matériaux. Ultimement, ce sont les consommateurs qui en payeront le prix ainsi que les entreprises qui dépendent du transport ferroviaire pour s'approvisionner.

Rappelons que les chemins de fer canadiens transportent annuellement des marchandises d'une valeur de 380 G$ et plus de la moitié des exportations totales du pays, ce qui en fait l'un des piliers de notre chaine logistique et également un service essentiel.

« La grève qui touche le CN et le CPKC est un nouvel exemple flagrant qui démontre que notre régime de relations de travail actuel n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. N'oublions pas qu'il s'agit du troisième conflit de travail en cinq ans dans le secteur ferroviaire! Cela démontre la nécessité de se doter d'un nouveau mécanisme de résolution des conflits de travail qui touchent nos infrastructures stratégiques afin de ne pas revivre continuellement la même situation », a conclu Alexandre Gagnon.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

