Grève annoncée au RTL

LONGUEUIL, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le Syndicat (SCFP 3333) représentant 714 chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a déposé aujourd'hui un avis de grève de trois jours, soit le 9,10 et 11 septembre prochain.

« Malgré une quarantaine de rencontres nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous sommes fiers de notre travail et voulons exercer cet important métier, mais nous refusons des concessions qui appauvriront nos membres et diminueront leur pouvoir d'achat. La Ville et la RTL doivent être davantage sensible à notre cause », a déclaré Marc Gingras, président du SCFP 3333.

Plusieurs éléments à la table de négociations ont déjà été réglé. Les discussions achoppent essentiellement sur la question monétaire.

Le syndicat rappelle que ses membres ont voté à 99,03 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. La convention collective était échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

