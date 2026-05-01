Une nouvelle initiative nationale dotera les fournisseurs de soins de santé mentale d'outils pour identifier et traiter les préjudices liés au jeu chez les jeunes Canadiens

GUELPH, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Greo Evidence Insights, avec un financement de Santé Canada, élabore les premières directives de pratique clinique du Canada pour appuyer l'identification précoce, le dépistage, l'évaluation et le traitement de la problématique du jeu compulsif chez les jeunes.

Financé par l'entremise du Fonds pour la santé mentale des jeunes de Santé Canada, ce projet de 24 mois comble une lacune importante dans le paysage de la santé mentale : il n'existe actuellement aucune directive clinique fondée sur des données probantes pour soutenir les fournisseurs de services de santé mentale qui travaillent auprès de jeunes victimes de préjudices liés au jeu compulsif. Les directives seront disponibles en français et en anglais.

« Lorsqu'une jeune personne demande de l'aide en matière de jeu compulsif, elle peut faire face à des défis complexes, comme le stress financier et d'autres problèmes de santé mentale. Bien que tout le monde puisse être touché, les jeunes hommes peuvent être plus à risque », a souligné l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. « Ces directives nationales fourniront une compréhension commune de ce à quoi ressemblent des soins de qualité, améliorant l'accès à un soutien en santé mentale adapté à la culture et fondé sur l'équité. »

« Le jeu compulsif chez les jeunes est un problème de santé publique de plus en plus reconnu », a déclaré le Dr Matthew M. Young, agent de recherche principal chez Greo Evidence Insights et coprésident du groupe directeur qui supervise l'élaboration des directives. « Les jeunes qui subissent des préjudices liés au jeu méritent d'avoir accès à des soins fondés sur des données probantes, et adaptés à leur culture et à leur stade. Ces directives les aideront à y parvenir. »

« Cette initiative produira des directives rigoureuses et élaborées conjointement fondées sur des données probantes actuelles et sur les points de vue des cliniciens, des jeunes, des personnes ayant une expérience vécue et des collectivités qui méritent l'équité », a déclaré le Dr David Hodgins de l'Université de Calgary, qui est également coprésident du groupe directeur.

Pour s'assurer que les directives sont pertinentes et inclusives, elles refléteront les expériences de diverses populations, y compris les jeunes hommes, les jeunes autochtones et les communautés ethniques minoritaires. L'initiative sera guidée par une structure de gouvernance collaborative qui comprend un groupe consultatif assurant une surveillance stratégique; des groupes de travail examinant les preuves et rédigeant les directives; un groupe diversifié de praticiens et de détenteurs d'intérêts qui apportent des points de vue communautaires; et un groupe d'experts indépendants qui examineront les directives provisoires.

Pour appuyer la mise en œuvre, des webinaires et des ressources en langage clair accompagneront les directives à l'intention des fournisseurs de services de santé mentale. Cette initiative marque une étape importante dans la protection des jeunes Canadiens contre les préjudices liés au jeu et le renforcement des soins de santé mentale fondés sur des données probantes.

À propos de Greo Evidence Insights

Greo Evidence Insights est un organisme indépendant sans but lucratif spécialisé dans la recherche, la mobilisation des connaissances et l'évaluation dans les secteurs de la santé et du bien-être. Depuis 25 ans, Greo transforme la recherche et les renseignements en stratégies exploitables pour nos clients et nos partenaires afin de prévenir et de réduire les méfaits liés au jeu, aux jeux vidéo, à l'utilisation de la technologie et à la consommation de substances.

Greo collabore activement avec des organisations pour améliorer leurs stratégies, leurs politiques et leurs pratiques en tirant parti de preuves solides tirées de la théorie et de la pratique pour éclairer des interventions efficaces; en facilitant la mise en œuvre par l'élaboration, la mise à l'essai et la mise à l'échelle des solutions fondées sur des preuves qui s'intègrent parfaitement dans des contextes réels; et en réalisant des évaluations approfondies pour vérifier et adapter la prestation, les résultats et les répercussions de ces interventions.

Greo fournit également un soutien de base pour des initiatives à partenaires multiples à grande échelle. Cela comprend la conception et la gestion des appels de financement et la facilitation des examens externes des projets proposés afin d'assurer les normes d'intégrité les plus élevées. De cette façon, Greo soutient le développement de la recherche de qualité, objective et impartiale, tout en protégeant la liberté intellectuelle et la propriété des chercheurs et des partenaires.

SOURCE Greo Evidence Insights

Personne-ressource pour les médias : Corrine Leon, Directrice associée, Communications et responsable de la production, Greo Evidence Insights, [email protected]