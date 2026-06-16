Grêle et vents forts : près de quatre Canadiens sur dix disent ne pas savoir par où commencer pour se préparer

Intact Assurance propose des astuces de prévention pour aider les propriétaires de maison à limiter les dégâts

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes ne cessent de se multiplier, un récent sondage à l'échelle nationale1 a révélé que 38 % des Canadiens ne savaient pas par où commencer pour protéger leur propriété. Et cette incertitude peut s'avérer coûteuse. C'est particulièrement vrai dans le cas des vents forts (qui sont une source de préoccupation pour 62 % de la population canadienne) ou encore de la grêle, qui a entraîné des dommages assurés de près de 2,8 milliards de dollars rien qu'à Calgary en 20242.

Dans de nombreuses régions du Canada, la majeure partie des dommages résidentiels sont causés par des vents rectilignes3 (qui se déplacent horizontalement le long du sol). Dans les surfaces étendues, ces vents peuvent atteindre une puissance semblable à celle d'une tornade. Les vents forts peuvent soulever les bardeaux, endommager les toitures, arracher les revêtements, transformer des objets non fixés en véritables projectiles ou encore briser des vitres.

La grêle aussi peut faire d'importants dégâts. Si des grêlons de la grosseur d'un pamplemousse ont déjà été signalés au Canada4, la grêle plus petite peut elle aussi rapidement causer des dommages coûteux aux toitures, aux revêtements, aux puits de lumière et aux véhicules. Le mois de juillet est souvent celui où l'on enregistre le plus grand nombre d'épisodes de grêle5. Il est donc important que les propriétaires de maison s'y préparent à temps.

« Les vents forts peuvent transformer des objets du quotidien en véritables projectiles. La grêle, elle, peut tomber avec une telle force qu'elle peut endommager votre maison en quelques minutes seulement. La clé est d'agir tôt et d'être prêt. Fixez au sol les objets qui sont à l'extérieur et stationnez votre véhicule à l'endroit le plus abrité possible. Et pour aller plus loin dans la prévention, il y a notre programme Toujours Intact : il aide les Canadiens à savoir quelle est la prochaine mesure à prendre, que ce soit une petite réparation rapide ou la planification d'une mise à niveau plus importante qui offre une meilleure protection à long terme », explique Mel Wright, vice-présidente et responsable du programme de prévention d'Intact Assurance.

Passez à l'action : astuces de prévention pour aider à protéger votre maison

Avant une veille ou un avertissement de tempête

Fixez au sol les objets se trouvant à l'extérieur : meubles de patio, jardinières, poubelles et bacs de recyclage, trampolines, etc.

Élaguez et entretenez vos arbres : enlevez les branches mortes, en particulier à proximité des toits, des fenêtres et des lignes électriques.

Enlevez les débris des gouttières pour que l'eau puisse s'y écouler correctement.

Sécurisez vos portes et vos fenêtres pour vous assurer qu'elles se ferment ou se verrouillent bien.

Gardez une trace de l'état de votre propriété : prenez des photos avant que des phénomènes météorologiques extrêmes surviennent pour savoir quelles réparations sont requises après une tempête.

En cas d'annonce de grêle

Mettez votre véhicule à l'abri ou protégez-le avec une couverture épaisse.

Entreposez les bonbonnes de propane dans un lieu ne pouvant pas être touché par la grêle.

Pensez à appliquer une pellicule de sécurité sur vos fenêtres pour aider à protéger le verre contre les éclats.

En cas d'annonce de vents forts

Inspectez les structures extérieures (clôtures, galeries et auvents) et fixez ou remplacez tout composant abîmé ou desserré.

Utilisez un scellant imperméable pour combler les trous ou les interstices autour des tuyaux ou des fils qui rentrent dans votre habitation.

Pensez à une pièce sécuritaire (sous-sol ou salle de bain sans fenêtre) où vous réfugier au besoin.

Rechargez vos appareils (téléphones, batteries d'appoint).

Après une tempête

Vérifiez de manière sécuritaire s'il y a des dommages (bardeaux manquants, bosses, fissures ou revêtement brisé) et effectuez les réparations nécessaires dès que possible.

Consignez les dommages en prenant des photos et avertissez votre compagnie d'assurance au plus vite.

N'approchez pas de fils électriques tombés et signalez tout danger aux services publics locaux.

Mesures de prévention supplémentaires

Envisagez l'installation d'un revêtement de toiture, de parements et de volets résistant aux chocs pour aider à protéger votre maison. Optez pour des matériaux d'aménagement paysager meubles, comme de la terre.

Installez des barres de renforcement sur votre porte de garage et renforcez vos portes d'entrée doubles avec des pênes dormants haute sécurité.

Veillez à ce qu'il n'y ait aucun gros arbre à moins de 12 mètres de votre maison.

Installez des attaches sur votre toit pour ancrer sa charpente à celle des murs.

Toujours Intact

En 2025, Intact a lancé un programme de prévention national appelé Toujours Intact. Le programme offre un éventail d'outils, de solutions et d'astuces pratiques pour aider les Canadiens à protéger leur propriété. Grâce à de nombreux conseils éprouvés et faciles à mettre en œuvre, les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour aider à prévenir ou à réduire les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes.

L'application Jiffy aide les propriétaires à protéger leur maison

Avec 20 % des Canadiens6 évoquant « la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables » comme l'un des trois principaux obstacles à la prise de mesures supplémentaires pour protéger leur maison contre les conditions météorologiques extrêmes, l'accès à des professionnels de confiance est un défi de taille. Jiffy aide les propriétaires à gérer l'entretien saisonnier et à rendre leur maison plus résistante aux intempéries en les mettant en contact avec des experts approuvés pour qu'ils puissent obtenir des services d'entretien et de réparation résidentiels sur demande. Jiffy exerce actuellement ses activités dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à Calgary, à Vancouver, à Edmonton et à Montréal.

Pour obtenir d'autres astuces de prévention et des aide-mémoire pour chaque saison, visitez toujoursintact.ca.

___________________________________ 6 D'après les résultats d'un sondage Léger commandé par Intact Corporation financière et réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1 639 Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les résultats ont été pondérés pour assurer la représentativité selon le sexe, l'âge, la région, la langue et la composition du ménage. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille donne une marge d'erreur ne dépassant pas ±2,43 % (19 fois sur 20).

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation Financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactfc.com.

SOURCE Intact Financial Corporation (News Releases)

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