Gregory Klump, économiste en chef, clôt 28 ans de carrière à l'ACI

M. Klump a joué un rôle clé dans l'élaboration de l'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®). Il a siégé au Comité national de recherche sur le logement de la SCHL et a fait partie du comité de la recherche économique de la Canadian Home Builders Association.

L'ACI souhaite à Gregory Klump un franc succès dans ses projets.

À propos de L'Association canadienne de l'immeuble

L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 130 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

