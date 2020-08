Greensill renforce son équipe de direction de la distribution grâce à des nominations stratégiques

- Peter Charles rejoint l'entreprise au poste de vice-président de la distribution

- Dolph Habeck devient directeur général, responsable de la distribution pour le continent américain

LONDRES, 17 août 2020 /CNW/ - Greensill, le principal fournisseur de financement de fonds de roulement pour les entreprises et les particuliers à l'échelle mondiale, a nommé Peter Charles au poste de vice-président de la distribution, et Dolph Habeck à celui de directeur général, responsable de la distribution pour le continent américain. L'équipe de distribution chez Greensill est chargée de la répartition des actifs commerciaux et des fonds de roulement entre une kyrielle d'investisseurs mondiaux. L'équipe tisse et entretient également des relations avec les investisseurs.

Lex Greensill, fondateur et chef de la direction de Greensill, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Peter et Dolph au sein de l'équipe de distribution de Greensill. Ils vont nous aider à présenter les avantages du financement du capital en tant que classe d'actifs, tout en accélérant les paiements et en réduisant les inefficiences coûteuses pour les entreprises, les PME et les employés. Peter et Dolph sont tous deux des professionnels de premier plan du monde de la finance qui vont compléter le solide vivier de talents qui conduisent Greensill vers sa prochaine étape de croissance ».

Peter Charles

Charles rejoint Greensill en tant que vice-président de la distribution.

Avant de rejoindre Greensill, Peter était une personnalité chevronnée de la Citibank à Londres, où il a précédemment passé dix ans au poste de responsable du bureau de syndication des titres à revenu fixe de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Durant sa carrière chez Citi, Charles a travaillé sur de nombreux accords consortiaux de grande envergure, notamment la toute première opération sur des obligations de société libellées en euros en janvier 1999, la première opération hybride d'entreprise pour Linde et de nombreuses opérations souveraines inaugurales. Avant Citi, il est entré chez Salomon Brothers en 1993 en tant que négociateur d'obligations de société.

Charles a déclaré : « À un moment où les gestionnaires d'actifs se précipitent pour obtenir des actifs, notamment le bon type d'actifs et dans les quantités dont ils ont besoin, je suis très heureux à l'idée de rejoindre Greensill car cela me donne la possibilité de concevoir de nouvelles solutions d'investissement qui reproduisent les stratégies que les gestionnaires d'actifs tentent de mettre en œuvre, tout en leur ouvrant de nouvelles opportunités à l'avenir ».

Dolph Habeck

Habeck rejoint Greensill au poste de directeur général, responsable de la distribution pour le continent américain. À ce poste, il va étendre la présence de Greensill auprès des investisseurs en titres à revenu fixe sur le continent américain et contribuer à des initiatives respectueuses des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, M. Habeck dirigera également le développement de la plateforme de distribution récemment renouvelée de Greensill sur le continent américain afin de continuer à renforcer cette équipe essentielle. M. Habeck relèvera à la fois de Wasif Raza, responsable mondial de la distribution et de Freddy Boom, directeur général pour le continent américain.

Avant de rejoindre Greensill, Dolph Habeck a dirigé les efforts déployés par Morgan Stanley sur les marchés de capitaux d'emprunt axés sur les critères ESG et la durabilité en Amérique. Il a occupé des fonctions similaires sur les marchés des capitaux chez Goldman Sachs et Dresdner Kleinwort Wasserstein à Londres et à New York.

M. Habeck a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe et d'aider Greensill à élargir sa mission, qui est devenue plus essentielle que jamais, à l'heure où les particuliers et les petites entreprises sont confrontés aux défis des marchés mondiaux instables ».

À propos de Greensill

Greensill bouscule le statu quo en s'efforçant de rendre la finance mondiale plus équitable et en uniformisant les règles du jeu pour toutes les entreprises et tous les particuliers. L'entreprise avance des fonds pour que le monde puisse les utiliser.

Fondée en 2011, Greensill est basée à Londres et compte des bureaux à New York, Francfort, Chicago, Miami, Singapour, Bogotá, Shenzhen, Abu Dhabi, Johannesburg, Sydney, Warrington et Bundaberg. Greensill fournit des solutions de financement innovantes à ses clients en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. En 2019, elle a apporté plus de 143 milliards de dollars de financement à plus de 8 millions de clients et de fournisseurs dans plus de 175 pays.

