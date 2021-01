Il s'agit de la première machine en son genre qui est dotée de la technologie en attente de brevet « tru-roll », utilisant un compactage radial plutôt qu'un emballage directionnel afin de produire des joints préroulés de la plus haute qualité avec une efficacité maximale.

Le Blackbird Rolling Center est une machine de production de bureau, fermée et entièrement automatisée, dont la capacité de production atteint plus de 750 joints préroulés (de 0,45 à 0,65 gramme) par heure. En plus de réguler la température et l'humidité pendant l'utilisation, la machine présente une grande précision de remplissage (marge d'erreur de 0,03 gramme seulement) qui assure la conformité des produits.

« Quand nous avons fondé RollPros, notre mission était de repenser complètement le processus de production de joints préroulés et de concevoir une solution qui soit unique sur le marché, a déclaré Kyle Loucks, fondateur de RollPros. À l'aide de notre technologie en attente de brevet tru-roll, nous avons mis au point une technique de compactage radial qui produit une densité et une consistance de produits uniformes et supérieurs à la concurrence. RollPros est fière de s'associer à un chef de file de l'industrie comme GreenBroz, qui nous permettra de mettre ces machines dans les mains des producteurs le plus rapidement possible. »

Toutes les surfaces qui entrent en contact avec les plantes sont faites de matériaux de qualité alimentaire ou d'acier inoxydable chirurgical et sont faciles à nettoyer, ce qui réduit le risque de contamination du produit. Le papier s'insère facilement dans le Blackbird, qui peut produire 40 000 joints avec un seul rouleau de papier de 2500 mètres, permettant aux producteurs de gagner du temps en éliminant la nécessité d'arrêter la machine pour la recharger.

« GreenBroz s'est toujours efforcée d'offrir des solutions axées sur la qualité, a déclaré Cullen Raichart, chef de la direction, GreenBroz Inc. Quand nous avons constaté qu'il n'existait pas d'équipement capable de produire efficacement des joints préroulés de qualité, nous nous sommes immédiatement mis au travail pour trouver une solution. Il nous semble naturel de nous joindre à RollPros. En tant que partenaire de distribution exclusif, GreenBroz a hâte de lancer cette nouvelle technologie sur le marché. »

Pour en savoir plus sur le Blackbird Rolling Center, consultez le site :

https://greenbroz.com/rollpros-blackbird-preroll-automation/

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. offre des solutions de récolte automatisée de pointe destinées à l'industrie légale du cannabis. Détenue par un ancien combattant, l'entreprise est engagée à fournir des produits artisanaux américains de qualité et à faire preuve d'excellence en matière d'ingénierie mécanique et de service à la clientèle, en vue d'aider les petits, moyens et grands cultivateurs à réaliser leur propre version du rêve américain. Tous les appareils GreenBroz sont fabriqués aux États-Unis, dans son usine située à Las Vegas. Comptant des partenaires de détail sur quatre continents, GreenBroz vous permet de combler facilement vos besoins en équipement de récolte. Pour plus de renseignements, visitez le site : https://greenbroz.com.

Personne-ressource pour les médias : Jaana Prall, [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1421830/FlyThrough_CTA.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

SOURCE GreenBroz, Inc.

Liens connexes

https://greenbroz.com/