WINNIPEG, MB, le 17 mars 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco (GWO) a publié une mise à jour de sa trousse de renseignements supplémentaires destinée aux analystes et aux investisseurs pour 2025.

Les résultats comparatifs non audités par secteur de la trousse de renseignements supplémentaires pour 2024 et 2023 ont été retraités conformément aux classements des secteurs de 2025 indiqués ci-dessous.

Les résultats actuels de Solutions en milieu de travail ont été dissociés pour les secteurs d'activité Retraite et Garanties collectives de manière à présenter avec plus de précision les composantes distinctes de la croissance du bénéfice pour chacun de ces secteurs.

L'information sur les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine a été détaillée avec l'ajout d'un énoncé sur le bénéfice fondamental 1 pour chaque secteur afin de faciliter la compréhension des principales composantes des résultats. De plus, la présentation des composantes du bénéfice, qui est plus appropriée pour les affaires d'assurance, a été modifiée. Le bénéfice fondamental avant impôts 1 figure sur une seule ligne distincte pour les secteurs Retraite et Gestion du patrimoine. En Europe , la communication de l'information sur les gestionnaires d'actif relève de la Gestion du patrimoine.

pour chaque secteur afin de faciliter la compréhension des principales composantes des résultats. De plus, la présentation des composantes du bénéfice, qui est plus appropriée pour les affaires d'assurance, a été modifiée. Le bénéfice fondamental avant impôts figure sur une seule ligne distincte pour les secteurs Retraite et Gestion du patrimoine. En , la communication de l'information sur les gestionnaires d'actif relève de la Gestion du patrimoine. L'information sur le total de l'actif administré est mieux présentée. Par exemple, une nouvelle mesure de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils 1 , qui comprend les solutions axées sur les conseils, a été adoptée pour les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine. Ce changement permettra de montrer toute l'étendue de la gestion du patrimoine et des solutions à forte valeur ajoutée au sein du portefeuille.

, qui comprend les solutions axées sur les conseils, a été adoptée pour les secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine. Ce changement permettra de montrer toute l'étendue de la gestion du patrimoine et des solutions à forte valeur ajoutée au sein du portefeuille. Certains frais, frais de financement, impôts connexes et autres éléments qui ne sont pas directement associés aux secteurs d'exploitation ont été classés dans le secteur de l'exploitation générale.

Une mesure du ratio d'efficience 1 a été ajoutée pour assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la gestion rigoureuse des dépenses.

a été ajoutée pour assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la gestion rigoureuse des dépenses. Le rendement des capitaux propres par secteur présenté précédemment a été rajusté en fonction des changements de classement pour les répartitions sectorielles du bénéfice fondamental pour 2025 (résumés ci-dessus). De plus, la méthode utilisée pour la répartition du capital a été modifiée afin de permettre le suivi du capital à affecter à chaque secteur pris séparément.

La trousse de renseignements supplémentaires actualisée ainsi qu'un résumé des principaux changements sont accessibles à l'adresse suivante : Great-West Lifeco - Relations avec les investisseurs - Rapports financiers.

Great-West Lifeco publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2025 le 7 mai 2025 après la clôture des marchés.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 décembre 2024, l'actif administré de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3,2 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, consultez greatwestlifeco.com/fr.

_____________________________ 1 Le bénéfice fondamental, le bénéfice fondamental avant impôts, l'actif administré, l'actif géré et l'actif sous services-conseils ainsi que le ratio d'efficience sont des mesures financières et ratios non conformes aux PCGR. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures et ratios dans le glossaire et les annexes de la trousse de renseignements supplémentaires actualisée.

