TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 1er août 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco (Lifeco) a publié un format actualisé de la trousse de renseignements supplémentaires qu'elle utilisera pour la déclaration des résultats financiers du deuxième trimestre de 2023.

Great-West Lifeco a actualisé le format de la trousse de renseignements supplémentaires de manière à tenir compte d'examens internes et de commentaires reçus de la communauté des analystes depuis la publication de ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 conformément aux normes comptables IFRS 17 et IFRS 9 nouvellement adoptées le 9 mai 2023.

Certaines modifications, notamment quant aux composantes du bénéfice, poursuivent l'harmonisation des informations à fournir de Lifeco avec la pratique en usage dans l'industrie afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre les résultats de la compagnie.

En outre, Lifeco a retraité des résultats historiques afin d'exclure des activités abandonnées liées à Putnam Investments. Ces changements font suite à l'annonce de Lifeco relative à la vente de Putnam à Franklin Resources, Inc. le 31 mai 2023.

La trousse de renseignements supplémentaires présentée dans son format actualisé ainsi qu'un résumé des principaux changements sont accessibles à l'adresse suivante : Great-West Lifeco - Relations avec les investisseurs - Rapports financiers.

Great-West Lifeco publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre le 8 août 2023 après la fermeture des marchés.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

