TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 12 mai 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. annonce le plan de relève de son chef des services financiers pour soutenir l'accent que met la société à assurer une croissance durable et à long terme pour ses actionnaires et l'ensemble des parties prenantes.

Jon Nielsen se joindra à la société le 5 septembre 2023 à titre de chef des services financiers désigné et sera nommé chef des services financiers au premier trimestre de 2024. Garry MacNicholas ayant pris la décision de prendre sa retraite au deuxième trimestre de 2024, il travaillera étroitement avec M. Nielsen afin d'assurer une transition en douceur.

« Je suis heureux d'accueillir Jon au sein de notre équipe. Il possède une feuille de route impressionnante et une vaste expérience dans le domaine des services financiers », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Grâce à son expertise et à sa grande expérience, il sera un atout précieux pour notre équipe de direction alors que nous traçons la voie de notre succès futur. »

Avant de se joindre à Great-West Lifeco, M. Nielsen occupait le poste de chef des services financiers chez FWD, un assureur situé en Asie. Il possède une vaste expérience à l'échelle internationale dans le secteur de l'assurance, ayant occupé des postes de haut niveau dans les domaines des finances et des risques aux États-Unis, en Asie et en Europe. Il est titulaire d'une maîtrise en comptabilité professionnelle et d'un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de l'Université Nebraska-Lincoln.

« Great-West Lifeco est connue pour son illustre histoire, son engagement envers ses clients et ses équipes hautement performantes », affirme M. Nielsen. « Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à écrire le prochain chapitre de la riche histoire de l'entreprise caractérisée par la croissance et l'innovation. »

Après une brillante carrière de 40 années auprès de la société, au cours de laquelle il a occupé des postes de direction au sein des équipes de l'exploitation, de l'actuariat, des risques et des finances, Garry MacNicholas a pris la décision de prendre sa retraite.

« Garry a été une force pour notre compagnie, contribuant à guider l'organisation lors de changements importants dans le cadre de ses fonctions comme chef des services financiers », souligne Paul Mahon. « Son leadership et sa constance sans faille ont été essentiels pour nous aider à répondre aux attentes de nos parties prenantes et à faire face aux changements importants. Je suis particulièrement reconnaissant de ses efforts inlassables à diriger avec brio le passage de la compagnie à la nouvelle norme IFRS 17 - un changement qui ne se produit qu'une fois par génération. »

