David Harney assumera un rôle élargi à titre de président et chef de l'exploitation, Europe et Solutions de gestion du capital et des risques

WINNIPEG, MB, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Great-West Lifeco a annoncé la retraite à venir d'Arshil Jamal de son poste de président et chef de groupe, Stratégie, Placements, Réassurance et Développement de l'entreprise. Au service de la compagnie depuis plus de 25 années, M. Jamal a occupé une gamme de postes, notamment celui de président et chef de l'exploitation, Europe et Réassurance pendant neuf années.

« Au cours de sa carrière à Lifeco, M. Jamal a contribué de manière significative à notre succès et préparé la voie à une croissance continue », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de notre organisation, je tiens à remercier M. Jamal pour son engagement envers notre compagnie, nos collègues et nos clients. »

À compter du 16 février 2024, David Harney, président et chef de l'exploitation, Europe, assumera des responsabilités élargies qui incluront le secteur Solutions de gestion du capital et des risques de la compagnie. Par conséquent, Raman Srivastava, vice-président exécutif et chef des placements, Échelle mondiale, relèvera directement de Paul Mahon.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

