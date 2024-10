HONG KONG, 14 octobre 2024 /CNW/ - Le 13 octobre, l'édition d'automne de la HKTDC Hong Kong Electronics Fair a accueilli des acheteurs et des exposants du monde entier. Great Wall Global (000066.SZ) a fait forte impression avec ses produits axés sur l'IA, mettant l'accent sur des appareils plus légers, plus minces et plus intelligents. Les produits présentés par l'entreprise, qui comprenaient des ordinateurs portables, des tablettes, des mini PC, des ordinateurs de bureau, des projecteurs et des moniteurs ultralégers, ont permis de mettre en évidence l'engagement de l'entreprise à l'égard des technologies avancées et des conceptions de pointe.

Alors que l'IA continue de remodeler l'industrie électronique, Great Wall Global se positionne à l'avant-garde de cette transformation. En mettant au point des produits plus intelligents, plus efficaces et plus légers, l'entreprise répond à la demande mondiale croissante pour des appareils à haut rendement. Sur son stand de 160 mètres carrés, Great Wall Global a présenté ses dernières innovations sous le thème de l'avenir de l'IA. An Shaoping, président de Great Wall Global, a souligné à quel point l'entreprise est engagée envers l'innovation axée sur l'IA, l'objectif étant que celle-ci puisse servir de catalyseur à une croissance de grande qualité. « Nos produits alimentés par l'IA sont conçus pour améliorer la productivité et redéfinir l'expérience utilisateur », a souligné M. An. « Nous sommes déterminés à devenir un leader mondial de l'électronique haut de gamme en offrant des solutions plus intelligentes et plus efficaces. »

L'un des produits les plus remarquables que nous avons présentés est le Gbook Air 14, un ordinateur portable ultraléger pesant seulement 960 grammes et mesurant à peine 14,9 mm d'épaisseur. Équipé du plus récent processeur d'Intel et d'une unité de traitement non embarquée améliorée par l'IA, le Gbook Air 14 a impressionné les acheteurs par sa capacité à gérer hors ligne des tâches d'IA complexes, ce qui en fait un candidat solide pour une utilisation professionnelle.

Le mini PC NovoBox M703 a également occupé le devant de la scène, équipé du plus récent processeur d'Intel et offrant des capacités avancées d'IA. Il établit un équilibre entre performance et portabilité, ce qui le rend idéal pour les applications personnelles et professionnelles. Une autre révélation importante a été le poste de travail GW Shiheng X AIGC, conçu pour les charges de travail lourdes, avec jusqu'à 60 cœurs et 120 threads. Conçu avec la technologie d'accélération de l'IA, il est destiné aux applications AIGC exigeantes du côté final.

Great Wall Global a en outre présenté sa gamme phare de tablettes, variant de 8 à 13 pouces. La S26, la tablette la plus sophistiquée de toute la gamme, est dotée d'un écran AMOLED haute résolution. En outre, son épaisseur n'est que de 5,9 mm, ce qui démontre une fois de plus l'accent mis par l'entreprise sur la création d'appareils plus intelligents et plus minces.

Concernant l'avenir, Great Wall Global prévoit de se concentrer sur l'expansion de son empreinte mondiale, sur la promotion de l'innovation continue et sur le renforcement des partenariats dans l'ensemble de l'industrie afin de demeurer un leader de la transformation axée sur l'IA dans le secteur de l'électronique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529525/Great_Wall_Global.jpg

SOURCE Great Wall Global

PERSONNE-RESSOURCE : Zhaoqu Zhou, [email protected]