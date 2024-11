BANGKOK, 12 novembre 2024 /CNW/ - Great Wall Global, un important FEO dans le domaine de l'électronique, a eu un impact important au Sommet Intel LOEM qui s'est tenu du 5 au 7 novembre 2024 à Bangkok, en Thaïlande. Cet événement prestigieux, qui réunit des leaders technologiques clés, a permis à Great Wall Global de présenter ses dernières innovations en matière d'ordinateurs portables, de mini-ordinateurs, d'ordinateurs tout-en-un et de postes de travail.

Fort de plus de 30 ans d'expertise dans l'industrie, Great Wall Global s'est bâti une réputation de qualité et d'innovation. Ses produits phares, alimentés par les dernières technologies d'Intel, ont attiré l'attention du monde entier et ont renforcé son engagement à façonner l'avenir du secteur des FEO. L'un des produits les plus remarquables était le Gbook Air 14, un ordinateur portable ultraléger pesant seulement 960 grammes et mesurant à peine 14,9 mm d'épaisseur. Avec les derniers processeurs d'Intel, il prend en charge le traitement complexe de l'IA hors ligne, le positionnant comme une solution idéale pour les professionnels qui ont besoin de puissance et de portabilité.

« Ce sommet nous offre une occasion unique de tisser des liens avec des chefs de file de l'industrie, d'obtenir des renseignements et de former des partenariats qui stimulent l'innovation. Notre participation démontre notre engagement à développer des solutions technologiques qui répondent aux demandes changeantes du marché. » Livia Lee, directrice générale adjointe de Great Wall Global, a salué l'influence du sommet sur la croissance des entreprises. Elle a insisté sur le dévouement continu de l'entreprise à l'égard de la qualité et de la recherche et du développement, renforçant ainsi la réputation de Great Wall Global en tant que partenaire fiable pour les marques de premier plan.

Larry Ma, vice-directeur général qui supervise le développement de produits, a expliqué la stratégie de recherche et développement de l'entreprise, soulignant que l'innovation est essentielle au maintien d'un avantage concurrentiel. « Notre équipe de recherche et développement repousse les limites de ce qui est possible, de l'intégration des dernières technologies d'Intel aux fonctions pionnières sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, etc. », a expliqué Larry Ma. Ses commentaires soulignent l'accent mis par l'entreprise sur l'avancement de sa gamme de produits afin de dépasser les attentes des utilisateurs modernes.

Le sommet a facilité le réseautage productif, permettant à Great Wall Global de tenir de nombreuses réunions avec des clients et des partenaires du monde entier. Ces discussions ont mis en lumière la dernière feuille de route de l'entreprise en matière de produits, technologies de pointe et solutions personnalisées adaptées aux besoins particuliers du marché. Elles ont également souligné la collaboration continue de l'entreprise avec Intel, qui a joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'entreprise sur les marchés émergents et le perfectionnement des fonctionnalités des produits.

À propos de Great Wall Global

Great Wall Global est un FEO de premier plan spécialisé dans l'électronique, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les mini-ordinateurs, les postes de travail, les imprimantes, les écrans, les serveurs, etc. Avec un engagement inébranlable envers la qualité, la technologie et le service, l'entreprise collabore avec des marques mondiales de premier plan pour offrir des solutions technologiques de pointe.

