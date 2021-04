TORONTO, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Grayhawk Investment Strategies Inc. (ci-après « Grayhawk Patrimoine ») annonce avoir conclu une nouvelle ronde de financement de 13 millions de dollars mené par Sagard Holdings Inc. (ci-après « Sagard »), le gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies.

« Au cours des douze derniers mois, Grayhawk Patrimoine a fait progresser considérablement sa mission d'accompagner les familles canadiennes accomplies dans leurs stratégies globales de gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard. Nous sommes convaincus que l'approche unique de l'équipe de Grayhawk Patrimoine auprès de ses clients lui permettra de poursuivre son déploiement et d'accompagner encore plus de familles ayant besoin de conseils, de soutien et de produits différenciés. Sagard est fière de s'associer encore plus étroitement avec Grayhawk Patrimoine. »

L'un des autres principaux investisseurs de cette ronde de financement est la famille élargie Shaw, qui s'est jointe à Brad Shaw en tant que partenaires pour accompagner le plan de croissance de Grayhawk Patrimoine. La participation de la famille Shaw place celle-ci parmi les principaux actionnaires indépendants de Grayhawk Patrimoine et reflète les besoins de la famille Shaw en matière d'accompagnement dans la gestion de leur patrimoine.

« Notre famille a eu l'occasion de voir Grayhawk Patrimoine évoluer depuis ses débuts. Nous croyons beaucoup en son indépendance, en son modèle d'architecture ouverte et en sa plateforme d'investissement d'envergure mondiale, ainsi qu'en sa volonté éprouvée d'établir des relations profondes et significatives avec tous les membres de notre famille. Ce partenariat favorisera la poursuite du succès de notre famille avec les générations à venir », a déclaré Brad Shaw, président et chef de la direction de Shaw Communications.

« La famille Shaw a bâti un patrimoine extraordinaire, dans le milieu des télécommunications au Canada et bien au-delà, et nous sommes fiers de nous associer à leur bureau de gestion de patrimoine familial dans cette nouvelle étape de notre parcours », a affirmé Michael Kaumeyer, fondateur et co-chef de la direction de Grayhawk Patrimoine.

« Ce nouveau financement va permettre d'accélérer notre croissance et l'expansion de nos activités, et d'aider davantage de familles fortunées canadiennes grâce à notre approche différenciée. Nous voulons offrir à tous nos clients une vision nouvelle et un horizon à long terme; une stratégie que nos partenaires appuient pleinement », a expliqué Peter Mann, co-chef de la direction de Grayhawk Patrimoine.

À propos de Sagard Holdings



Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégie s'appuyant sur des équipes d'investissement basées à Montréal, Calgary, Toronto, New York, San Francisco, Paris et Singapour. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant de connaissances sectorielles approfondies. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique de compagnies de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenaires stratégiques. Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le placement privé, le crédit privé, les redevances dans le secteur pharmaceutique et le capital de risque. Sagard Holdings est membre du groupe de sociétés Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus sur Sagard, visitez le site sagardholdings.com.



À propos de Grayhawk

Grayhawk a été fondée pour simplifier les complexités auxquelles les familles fortunées multigénérationnelles doivent faire face. Aujourd'hui, l'entreprise est composée de deux principales divisions. D'une part, le bureau principal d'investissement fournit des services de gestion de portefeuille personnalisés aux familles fortunées, aux institutions, aux fondations et aux fonds de dotation. Elle se distingue par son approche indépendante, son architecture ouverte et son accès à des gestionnaires et stratégies de renommée mondiale. D'autre part, l'équipe de services de gestion de patrimoine familial lui permet d'offrir des solutions allant de la création complète d'un bureau de gestion de patrimoine à la prise en charge de besoins spécifiques au sein de bureaux existants. Grayhawk a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Pour en savoir plus sur Grayhawk, consultez grayhawkwealth.com.

Mise en garde relative aux informations prévisionnelles :

Le présent communiqué contient des informations prévisionnelles fournies dans le but de vous informer des attentes actuelles et des plans de Grayhawk Patrimoine. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces informations à d'autres fins pourrait ne pas être appropriée. Les informations prévisionnelles sont souvent accompagnées de termes tels que « a proposé », « s'attend à », « a l'intention de » et d'autres expressions similaires.

Les déclarations ou les informations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses et des données, qui peuvent s'avérer incorrects. Bien que Grayhawk Patrimoine estime que les attentes reflétées dans ces déclarations ou ces informations prévisionnelles soient raisonnables, elle recommande de ne pas leur accorder une confiance excessive, car elle ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué reflètent les attentes, les hypothèses et les convictions actuelles de Grayhawk Patrimoine, et sont basées sur les renseignements dont elle dispose actuellement.

Les informations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées et, sauf si les lois applicables relatives aux valeurs mobilières l'exigent, Grayhawk Patrimoine décline toute intention ou obligation de les mettre à jour consécutivement à l'obtention de nouvelles informations, à l'apparition de nouveaux résultats ou événements, ou pour tout autre motif. Les déclarations et les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué sont expressément visées par cette mise en garde.

SOURCE Grayhawk Wealth

Renseignements: Personnes ressources pour les médias : Grayhawk, Kelly Francis, Tél. : 1-647-490-9900, Courriel : [email protected]; Sagard Holdings, Adam Daifallah, Tél. : 1-514-316-7089, Courriel : [email protected]