Expansion sur le marché canadien en 2022 avec une première ouverture à Ottawa en juin

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui souligne le lancement officiel de Gray Collection, une sélection primée d'hôtels et de restaurants authentiquement locaux qui offrent aux voyageurs du monde entier un luxe convivial.

Gray Collection comprend l'Hôtel William Gray, le Petit Hôtel et l'Auberge du Vieux-Port. De plus, leurs restaurants comprennent Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Perché, Taverne Gaspar, Pincette, Terrasse sur L'Auberge, Bevo, Jacopo, et Vieux-Port Steakhouse, et un spa au Spa William Gray. Les hôtels, les restaurants et le spa faisaient auparavant partie du Groupe Antonopoulos qui a connu plus de 45 ans de succès dans l'industrie hôtelière de Montréal. Chaque propriété est une célébration unique de son quartier et est reliée aux autres établissements par une philosophie commune de générosité, d'excellence et de service de première qualité.

Dirigée par Dimitri K. Antonopoulos, Gray Collection élargit le travail du précédent Groupe Antonopoulos tout en restant fidèle à son héritage impérissable et à la philosophie grecque de la philoxenia, qui consiste à accueillir et à prendre soin de tous ses invités.

« Gray Collection est une célébration de notre communauté et de notre engagement à offrir à nos clients le service le plus généreux et une expérience des plus mémorables », a déclaré Dimitri K. Antonopolous, président chez Gray Collection. « En tant qu'entreprise familiale, l'hospitalité est dans notre ADN et nous voulons que tous nos clients se sentent chez eux, qu'ils soient en visite pour un repas, un verre ou une nuit. »

L'innovation, le style et le service de qualité sont à l'avant-plan chez Gray Collection, dont les intentions comprennent une expansion sur le marché canadien cette année. L'hôtel Metcalfe d'Ottawa est le premier établissement hôtelier de Gray Collection à l'extérieur de Montréal. Situé au cœur du centre-ville d'Ottawa, à quelques pas de la colline historique du Parlement, cet hôtel-boutique est présentement en rénovation et devrait rouvrir ses portes en juin 2022, accompagné d'un restaurant d'inspiration française au rez-de-chaussée. Plus de détails seront communiqués à l'approche de l'ouverture de l'hôtel et du restaurant.

En plus de la réouverture de l'hôtel Metcalfe à Ottawa, Gray Collection poursuivra sa croissance en recherchant de nouveaux quartiers, de nouvelles villes et, éventuellement, de nouveaux pays où ils prévoient créer des expériences authentiques en associant leur esprit d'hospitalité aux valeurs locales.

