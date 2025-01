SINGAPOUR, 17 janvier 2025 /CNW/ - Gravity Game Hub (GGH) PTE.LTD, une filiale de GRAVITY Co, Ltd. (NasdaqGM: GRVY) a lancé les préinscriptions à son jeu mobile AFK très attendu, Ragnarok Idle Adventure Plus.

La préinscription à Ragnarok Idle Adventure Plus est disponible dans plus de 150 pays via l'App Store d'Apple, le Google Play Store et la Huawei App Gallery à partir du 15 janvier 2025.

Préinscription à Ragnarok Idle Adventure Plus (PRNewsfoto/Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.)

Ragnarok Idle Adventure Plus est un nouveau jeu mobile de type Idle RPG qui se caractérise par un univers fantastique coloré en 3D et un contenu qui incarne l'ambiance unique de Ragnarok. Embarquez pour un voyage à travers le vaste et vibrant monde de Midgard, à la rencontre des personnages emblématiques et des monstres légendaires de la franchise populaire de Ragnarok Online.

Harry Choi, président de Gravity Game Hub (GGH), a déclaré : « Ragnarok Idle Adventure Plus est un jeu de rôle facile qui offre une expérience de jeu MMORPG confortable, tout en proposant une histoire unique et un vaste contenu qui représentent l'atmosphère de Ragnarok. Comme le jeu sera disponible dans le monde entier, pour améliorer l'accessibilité des utilisateurs au marché mondial, Ragnarok Idle Adventure Plus est disponible en six langues, à savoir l'anglais, le chinois (simplifié), le thaïlandais, l'indonésien, l'espagnol et le portugais. »

Gravity Game Hub a prévu divers récompenses de préinscription qui seront débloquées à mesure que les joueurs rejoindront l'aventure. Voici ce qui est prévu :

300 GP : après avoir atteint le seuil des 50 000 préinscriptions

5 clés de lune et 2 1Hr AFK exp. pour le personnage principal : après avoir atteint le seuil des 100 000 préinscriptions

1 modèle de lunettes de plongée bleues : après avoir atteint le seuil des 200 000 préinscriptions

5 clés de poussière d'étoiles et 1 œuf violet de familier : après avoir atteint le seuil des 300 000 préinscriptions

1 modèle de ressort à manivelle : après avoir atteint le seuil des 500 000 préinscriptions

Ces récompenses vous donneront une longueur d'avance dans votre quête, en vous offrant des objets et des bonus uniques qui amélioreront votre expérience de jeu.

Restez connecté et tenez-vous au courant des dernières nouvelles et événements de Ragnarok Idle Adventure Plus sur le site officiel et les pages de médias sociaux ci-dessous :

Site Web : https://roidle.gnjoy.asia

Facebook : https://www.facebook.com/ROIdleAdventurePlus

Instagram : https://www.instagram.com/roidleadventureplus

TikTok : https://www.tiktok.com/@roidleadventureplus

À propos de Gravity Game Hub

Fondé en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte Ltd est un éditeur et un développeur de jeux axé sur les jeux en ligne et les jeux mobiles en ligne. Gravity Game Hub s'engage à offrir une expérience de jeu interactive et à créer une communauté dynamique pour tous les joueurs en Asie du Sud-Est.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2600608/Ragnarok_Idle_Adventure_Plus_Pre_Registration.jpg

SOURCE Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]