SINGAPOUR, le 28 févr. 2025 /CNW/ -- Gravity Game Hub (GGH) PTE.LTD, une filiale de GRAVITY Co, Ltd. (NasdaqGM: GRVY), a annoncé le lancement de son tout nouveau jeu, Ragnarok Idle Adventure Plus à l'échelle mondiale (sauf dans certains pays et régions comme la Chine continentale, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, Hong Kong et Macao). Le jeu est disponible sur Google Play Store, Apple App Store et Huawei App Gallery après une période de préinscription réussie. Plus de 1 000 000 de joueurs étaient prêts à commencer leur aventure à travers le temps le 20 février 2025.

Ragnarok Idle Adventure Plus a été inspiré de la tradition originale de Ragnarok Online et a été réinventé pour créer un jeu de rôle inactif. En mettant l'accent sur la garantie d'une jouabilité simple, Ragnarok Idle Adventure Plus a été développé en tant que jeu de rôle qui est compatible avec les appareils mobiles à faible spécification et offre une jouabilité facile.

Harry Choi, président de Gravity Game Hub (GGH), a déclaré : « Nous avons reçu des tonnes de réponses positives et avons réussi à joindre un million de joueurs préinscrits. Ce lancement marque une étape importante, et nous sommes impatients qu'ils commencent leur nouveau parcours ». « En tant que prolongement officiel de Ragnarok IP, un jeu apprécié par 230 millions de joueurs dans le monde, Ragnarok Idle Adventure Plus est un ajout intéressant pour les amateurs de Ragnarok qui commencent une nouvelle aventure qui ne nécessite pas un important investissement en temps », a poursuivi Harry Choi.

Principales caractéristiques

Ragnarok Idle Adventure Plus allie un jeu inactif à une stratégie profonde, créant une expérience enrichissante pour les joueurs occasionnels et invétérés.

Expérience agréable - profitez d'une progression mains libres alors que vos héros se battent, progressent et recueillent des récompenses même lorsque vous n'êtes pas en ligne.

Personnalisation stratégique - rassemblez et mettez à niveau votre équipe par excellence avec une vaste sélection de personnages, de compétences et de combinaisons d'équipement.

Rejouabilité sans fin - découvrez divers modes de jeu, dont MVP Raid (PvE), Hall of Valor (PvP), ainsi qu'un vaste monde rempli d'aventures.

Système de compagnons et d'animaux de compagnie - renforcez votre parcours avec des compagnons fidèles qui vous appuient au combat.

À propos de Ragnarok Idle Adventure Plus

Genre : jeu de rôle inactif

Plateforme : mobile (Android et IOS)

Site Web : https://roidle.gnjoy.asia

Facebook : https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram : https://www.instagram.com/roidleadventureglobal

TikTok : https://www.tiktok.com/@roidleadventureplus

Discord : https://discord.gg/roidleadventureplus

À propos de Gravity Game Hub

Fondé en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. est un éditeur et un développeur de jeux axé sur les jeux en ligne et les jeux mobiles en ligne. Gravity Game Hub s'engage à offrir une expérience de jeu interactive et à créer une communauté dynamique pour tous les joueurs en Asie du Sud-Est.

